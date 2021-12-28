ГИБДД Казани: Каждое пятое «детское» ДТП происходит по вине юных пешеходов

С начала года в Казани произошли 133 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли трое детей и еще 138 юных жителей Казани получили различные травмы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Порядка 20% от общего числа «детских» ДТП происходят по вине самих юных участников дорожного движения – дети элементарно пренебрегают правилами дорожного движения, а их невнимательность на дороге может привести к трагедии. Значительная часть наездов происходит, когда ребенок внезапно выходит на дорогу из-за припаркованного у обочины автомобиля или сугроба. Водитель не успевает увидеть маленького пешехода и сбивает его. Стать заметнее малышам на дороге могут помочь световозвращающие элементы на одежде.

С наступлением зимы количество аварий с участием детей увеличивается. Ранние сумерки, гололед и метели усугубляют и так непростую дорожную обстановку.

Стоит отметить, что чаще всего в ДТП с участием детей водители не соблюдали безопасные интервал и дистанцию, а также не пропускали ребят на пешеходных переходах – по этим причинам произошло более 30% «детских» аварий.

К примеру, накануне на улице Мавлютова женщина за рулем легковушки, по предварительным данным, не пропустила на зебре дорогу 8-летнему мальчику и сбила его. В результате ребенок получил травмы.

Кроме того, у школьников начинаются зимние каникул, которые продляться до 9 января. В этот период ребята будут больше проводить времени на улице. По этой причине инспекторы ГИБДД проведут в образовательных учреждениях лекции о безопасном поведении на дороге. Помимо этого, в разных районах города пройдут рейды «Стоп – твоя жизнь в опасности!», направленные на выявление юных пешеходов-нарушителей. Также в Казани запланировано мероприятие «Сохраним жизни юных пассажиров!». Автоинспекторы будут проверять, как водители перевозят детей в авто.

«Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям столицы Татарстана о повышенном контроле за безопасностью дорожного движения в местах проведения народных гуляний в предновогодний период и дни новогодних каникул и просит отнестись с пониманием к усилению мер обеспечения общественной безопасности», – подчеркнули в ГИБДД Казани.

