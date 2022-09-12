ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

ДТП произошло накануне в 14.44 напротив дома № 19 по улице Светлая в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, неустановленный автомобиль сбил 14-летнего подростка, который шел по краю дороги. После наезда водитель не стал останавливаться и скрылся с места ДТП.

Медики скорой помощи оказали ребенку помощь на месте.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

