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Ру Тат
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Происшествия
12 сентября 2022  09:30
Полина Шевчук

ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

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ДТП произошло накануне в 14.44 напротив дома № 19 по улице Светлая в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, неустановленный автомобиль сбил 14-летнего подростка, который шел по краю дороги. После наезда водитель не стал останавливаться и скрылся с места ДТП.

Медики скорой помощи оказали ребенку помощь на месте.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данного происшествия по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
 

#сбил ребенка #скрылся с места ДТП #ГИБДД Казани
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