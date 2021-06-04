ГИБДД Челнов после видео в соцсетях, где авто проехало на красный, оштрафовала водителя

В Челнах автоинспекторы нашли в соцсетях видео, на котором автомобиль проехал на красный и не уступил пешеходам на зебре. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Установив нарушителя, которым оказался 24-летний житель Ижевска, сотрудники ГИБДД пригласили в местное подразделение. Свою вину водитель признал, его оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение правил маневрирования, проезд на красный и непредоставление преимущества пешеходам.

Республиканская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать ПДД.