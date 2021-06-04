news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 июня 2021  17:25
Павел Климчак

ГИБДД Челнов после видео в соцсетях, где авто проехало на красный, оштрафовала водителя

news_top_970_100

В Челнах автоинспекторы нашли в соцсетях видео, на котором автомобиль проехал на красный и не уступил пешеходам на зебре. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Установив нарушителя, которым оказался 24-летний житель Ижевска, сотрудники ГИБДД пригласили в местное подразделение. Свою вину водитель признал, его оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение правил маневрирования, проезд на красный и непредоставление преимущества пешеходам.

Республиканская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать ПДД.

#не уступил дорогу #проезд на красный свет
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное