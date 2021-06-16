ГИБДД РТ будет ловить нарушителей с помощью аэростата там, где проводится ремонт дорог

Сотрудники ГИБДД проводят работу по профилактике аварийности в местах, где проводятся ремонтные работы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Гоавтоинспекции Татарстана.

Контроль за дорожным движением на этих участках будет осуществляться комплексами автоматической фиксации и экипажами ДПС, а также применением аэростата Росгвардии.

Аэростат применяют на трассе М7, с 1000 по 1011 км, где за этот год уже произошло 25 ДТП, в которых двое погибли и пятеро получили травмы.

Во время профилактических мероприятий автоинспекторы пресекли 12 нарушений ПДД, все водители были привлечены к административной ответственности.

ГИБДД призывает всех водителей республики соблюдать ПДД и быть осторожнее на дороге.