Ги Буше заявил, что все игроки «Авангарда» здоровы перед игрой с «Металлургом»

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, что все игроки омского клуба здоровы перед матчем с «Металлургом» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«С Павлом Коледовым все в порядке, как и с другими парнями. Сегодня все здоровы, но мы уже знаем, что утром в день матча может случиться всякое. Держим кулачки, чтобы все были здоровы, но если кто-то приболеет – нас этим уже не удивить, мы привыкли», – передает слова наставника «Чемпионат».

Напомним, Коледов не доиграл последний матч регулярного чемпионата с «Куньлунем» (5:1) после попадания шайбы.

Первая игра между «Металлургом» и «Авангардом» состоится 26 марта в 17:00 по мск. Встреча состоится в Магнитогорске.