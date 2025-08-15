news_header_top
Ги Буше рассказал, что вероятность возвращения Маклауда в «Авангард» высока

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о возможном возвращении форварда Майкла Маклауда в Омск.

По словам тренера, возможность возвращения Маклауда в «Авангард» сохраняется. Если ему не поступят предложения из НХЛ, он может вернуться. Также канадец оценил шансы на такой исход.

«Да, шансы высокие. Понятно, что он ищет варианты в НХЛ, сейчас профсоюз совместно с лигой решает вопрос, разрешить ли им вернуться в НХЛ. Мы тоже ждем этого решения, но, если Мак не сможет играть в Северной Америке, он точно будет заинтересован в возвращении. Однако посмотрим, что будет в следующие недели», – сказал Ги Буше «Чемпионату».

Напомним, ранее Майкл Маклауд был обвинен в сексуальном насилии, однако затем он был оправдан в канадском суде.

В минувшем сезоне форвард отыграл за «ястребов» девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и столько же в плей-офф. Всего на счету игрока четыре гола и 17 передач.

«Авангард» финишировал шестым в таблице Восточной конференции сезона 2024/25. В первом раунде омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2). Во втором «ястребы» уступили будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4). Впоследствии «железнодорожники» обыграли «Салават Юлаев» в полуфинале и «Трактор» (по 4-1) в решающей стадии.

