ГФИ по РТ Демидов проголосовал на выборах Президента России

Фото: газета «Республика Татарстан»

Сегодня избирательный участок в казанской гимназии №96 открылся в 8 часов утра, как и другие избирательные участки Татарстана. Одним из первых свой голос отдал главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, сообщает газета «Республика Татарстан».

Всем проголосовавшим выдают браслеты и программу мероприятий с 15 по 17 марта, в которых они смогут принять участие. В частности, участие в выборах дает возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом Казани с пятницы по воскресенье включительно, напоминает издание.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).