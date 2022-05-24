GetFinance предоставит поставщикам АО «Уфанет» упрощенный доступ к онлайн-факторингу

Поставщики и подрядчики крупного телекоммуникационного оператора связи АО «Уфанет» в упрощенном порядке получат финансирование за совершенные поставки на единой факторинговой платформе GetFinance. Первоначальный лимит в сумме 50 млн рублей для старта работы на платформе предоставил ВТБ Факторинг.

Онлайн-факторинг открывает компаниям малого и среднего бизнеса, к которым относится значительная часть контрагентов АО «Уфанет», возможность сократить сроки получения оплаты по контрактам и снизить риск кассовых разрывов. Оформление сделки происходит в системе электронного документооборота по ускоренной процедуре, а документация заверяется электронными подписями.

«Подключение контрагентов АО «Уфанет» к факторинговому финансированию будет проводиться по ускоренной процедуре, когда подписание отдельных соглашений с каждым поставщиком не обязательно. Дебитор присоединяется к онлайн-платформе и на него открывается стартовый лимит, в рамках которого неограниченное число поставщиков компании может получать оплату исполненных контрактов. В дальнейшем сумма лимита может быть увеличена по запросу дебитора. Такой формат работы позволяет компании-заказчику эффективнее управлять системой закупок, а ее поставщикам и подрядчикам – получать денежные средства в необходимый срок», – отметил Валерий Прихидько, генеральный директор GetFinance.

«Мы привыкли учитывать интересы наших поставщиков и подрядчиков, ведь без этого невозможно построить долгосрочные партнерские отношения. У нашей компании много контрагентов из малого и среднего бизнеса, таким организациям важно получать оплату по контрактам как можно быстрее. Онлайн-факторинг является удачным решением этого вопроса», – прокомментировала Татьяна Ковырзина, руководитель отдела оперативного управления АО «Уфанет».

Важные преимущества цифрового финансирования на GetFinance – простота и высокая скорость рассмотрения заявок и выдачи средств, снижение временных и трудовых издержек, отсутствие минимального лимита выплаты. При этом географическая удаленность фактора, поставщика и заказчика не имеет значения.