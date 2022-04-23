Гершкович про игру «Рубина»: Не надо все сваливать только на тренера.

Член исполкома РФС, экс-тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал порталу Betonmobile.ru о своем видении причин игровых неудач казанского «Рубина», подчеркнув, что не сомневается в квалификации Слуцкого.

«Казанцы на протяжении последних девяти матчей не могут одержать победу. Тому есть объективные и субъективные причины: например, уход целого ряда игроков. При этом сомневаться в квалификации Леонида Слуцкого нет никаких оснований. Это специалист высокого класса, что он подтверждал уже много раз. Да и вообще, не надо все сваливать только на тренера. Если клуб настигает черная полоса, тому бывают разные объяснения».

«Рубин» 25 туров чемпионата РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. 24 апреля на своем поле казанцы примут тульский «Арсенал».