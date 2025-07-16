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Общество 16 июля 2025 17:27

Герпетолог Черлин объяснил, как человеку обезопасить себя от укуса гадюки

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Гадюка не станет кусать человека, если он не начнет трогать ее палкой, пытаться поймать или убить. При встрече с пресмыкающимся в лесу стоит не тревожить его, а просто пройти дальше, сообщил «Татар-информу» эксперт-герпетолог, серпентолог Владимир Черлин.

«У самой гадюки на человека будет два варианта реакции: она либо замрет, либо уползет в траву», – отметил собеседник агентства.

При походе в лес или любое другое место, где могут обитать такие змеи, человеку нужно надеть защищающую обувь: ботинки или сапоги, а также длинные штаны или брюки.

«Даже если вы случайно наступите на гадюку, то зубы у этой змеи небольшие, поэтому она не сможет прокусить ни сапог, ни ботинок», – подчеркнул эксперт-герпетолог.

Если же вам нужно собрать грибы или ягоды, то прежде чем опускать руку в траву, следует проверить место прутиком. Змея в таком случае уйдет, заверил Черлин.

#укус змеи #безопасность #правила #полезная информация
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