«Героями не рождаются»: срочник из Татарстана рассказал о службе в «красной» зоне

Военнослужащий срочной службы из Лениногорска Ярослав Писанов, которому в августе исполнится 22 года, рассказал о службе в приграничной зоне и пережитой атаке беспилотников, в результате которой были ранены и погибли его сослуживцы.

По словам Писанова, события, которые он до сих пор вспоминает с трудом, произошли в 2024 году во время очередного дежурства.

«В 12.50 меня разбудили для очередного дежурства. Я надел бронежилет, но на привычном месте не нашел свой шлем, пошел к койке, заглянул под нее. В этот момент раздался оглушительный вой сирен: беспилотная опасность. Вспышка света – и меня ударной волной отбросило в стену», – рассказал он.

Ярослав был призван на службу летом 2024 года. При распределении, как он вспоминает, учитывались водительские категории: «Все, кто имеет категорию С, будут служить в Белгороде, остальные – в Севастополе», – объявили в военкомате.

Уже 8 июля, по его словам, стало ясно, что обстановка в регионе напряженная. «Проснулся в поезде, а на телефоне – десятки сообщений: “Ракетная опасность”, “Атака БПЛА”. Тогда я понял, что “игры” закончились», – отметил он.

После прибытия в Белгород военнослужащие были направлены в учебный центр Воздушно-космических сил. «Мы только сошли с поезда, увидели красивый город, но почти сразу оказались в учебной части. Через десять дней я принял присягу», – сказал Писанов.

В ходе службы он освоил работу с аэродромной техникой – агрегатами запуска авиационных двигателей и обеспечения бортового оборудования. Кроме того, некоторые военнослужащие подразделения, по его словам, работали на специальных машинах для очистки взлетно-посадочных полос. «У нас их называли “Змей Горыныч” – техника, которая очищает полосу, плавит лед, сушит покрытие», – пояснил он.

Писанов прошел строгий психологический отбор и был допущен к оружию. В составе караульных подразделений он охранял склады вооружения. «Попасть в караул могут не все. Нужно быть полностью здоровым, пройти тесты, беседу с психологом. Оружие доверяют не каждому», – подчеркнул он.

Позднее обстановка в районе дислокации подразделения резко ухудшилась: территория была переведена в так называемую «красную» зону. Военнослужащих с допуском к оружию направляли на крыши зданий для борьбы с беспилотниками.«Это как охота на уток: все решают доли секунды. Только цена ошибки – жизнь», – отметил Писанов.

Один из наиболее тяжелых эпизодов произошел во время удара по месту размещения военнослужащих. «Ударом разворотило крышу. Я лег на пол, подполз под кровать, закрыл голову руками – я был без каски. Вокруг – вой сирен, стоны, пыль, обломки», – вспоминает он.

В момент атаки в помещении находилось около 15 человек. «Первым заговорил капитан: “Все живы? Все целы?” В ответ – “не чувствую ног”, “ничего не вижу”», – рассказал Писанов.

Когда пыль начала рассеиваться, он заметил разбитое окно и решил выбраться через него. «Окно было примерно в трех метрах. Мы с товарищем пытались помочь друг другу выбраться. В итоге мне удалось выбраться и спрыгнуть вниз», – сказал он.

Несмотря на контузию, Писанов направился к выходу, чтобы помочь раненым. «Я побежал к воротам. У входа – раненые. Один парень с открытыми переломами, другой – без сознания. Подбежал к бойцу из Казани, снял бронежилет, подложил ему под голову, чтобы он не лежал на снегу», – рассказал он.

В июле 2025 года он был демобилизован. О пережитом он сообщил родителям коротким сообщением: «Мама, папа, я жив, но попал в госпиталь, контузия».

После возвращения домой его ждали родители и близкие.

Писанов также отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим срочной службы, выполнявшим задачи в приграничных регионах.

Согласно подготовленному Министерством обороны РФ законопроекту, такой статус предлагается предоставить военнослужащим, участвовавшим в отражении вооруженных атак, охране государственных объектов и обеспечении безопасности на территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.