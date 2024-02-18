Геройский «сухарь» Мифтахова и потеря Радулова: как «Ак Барс» обыграл «Спартак» в Москве

Мифтахов блестяще подстраховал Билялова, который неожиданно получил травму на раскатке

Нежданно-негаданно основной вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не смог принять участие в матче со «Спартаком». Причем, стало это известно буквально за несколько минут до начала встречи. Билялов получил повреждение на раскатке (какое именно – непонятно точно до сих пор), не позволяющее ему без дискомфорта чувствовать себя на льду. Внезапно для себя место в воротах был вынужден занять второй голкипер казанцев Амир Мифтахов.

«Когда стало известно, что начну матч первым вратарем? На раскатке Тимур меня предупредил об этом. Сказал: «Сейчас посмотрю, если не смогу, то скажу», – рассказал Мифтахов после матча.

Спонтанная рокировка вратарей в «Ак Барсе» повлияла на результат встречи благоприятно для казанцев. Амир Мифтахов отразил 28 бросков и оформил свой второй «сухарь» в сезоне (первый случился 30 января в игре с «Сибирью», 4:0).

«Амир молодец в том плане, что был готов к матчу. Он может очень хорошо играть, мы верим в него. В любой момент может выйти и сыграть», – лестно отозвался о Мифтахове после игры со «Спартаком» наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Вчерашний «сухарь» Мифтахова, безусловно, добавил уверенности тренерскому штабу казанцев во вратарском вопросе. Ведь по ходу всей зимы в СМИ ходили разговоры о фундаментальной значимости для команды Тимура Билялова. Мол, если основной голкипер казанцев получит невынужденную травму в «регулярке», в плей-офф клуб будет обречен.

Как мы увидели вчера, Амир готов равноценно заменить Тимура, находясь порой даже в самых экстремальных условиях. Фактически без подготовки и должного настроя на матч второй вратарь «Ак Барса» уверенно отстоял «на ноль».

Встреча со «Спартаком» показала, что казанская бригада голкиперов в этом сезоне – одна из сильнейших в КХЛ. И пока не появится ясность о сроках восстановления Билялова, Мифтахов волею судьбы станет единоличным первым номером в «Ак Барсе».

«Ак Барс» в фирменном стиле Билялетдинова перетерпел соперника

Обращаясь к языку «сухих» цифр, нельзя не отметить, что статистически «Спартак» во вчерашнем матче был сильнее «Ак Барса». «Красно-белые» провели больше времени в атаке (15:22 минуты против 11:46 минут), перебросали соперника и совершили больше перехватов.

Казанцы же показали игру очень похожую на ту, которую хочет видеть Билялетдинов в матчах плей-офф. «Ак Барс» много боролся, пластался и терпел. Наиболее подходящим словом, характеризующим выступление казанцев вчера, является глагол «сдюжить».

«Спартак» явил приличную агрессию, злость в атаке. «Красно-белые» и двигались быстрее, и были изобретательнее, интереснее в нападении. Однако «Ак Барс» как раз-таки сдюжил и не допустил грубых ошибок в обороне. Еще и здорово подтащил команду Мифтахов.

«Спартак», бесспорно, выглядел в матче с «Ак Барсом» очень прилично. Тем не менее, чувствовалась сильная зависимость команды от ключевых травмированных центральных нападающих.

После очередного повреждения Ивана Морозова в матче с «Локомотивом» (5:1) снова просело первое звено «красно-белых». Время показало, что ни Ансель Галимов, ни Михаил Мальцев оказались не способны в полной мере потянуть роль центрального форварда в связке с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным. По-прежнему, в лазарете находится Андрей Локтионов, без которого сложно представить убойное второе или третье звено «Спартака».

Сказалось на поражении «красно-белых», конечно, и отсутствие защитника первой пары Михала Чайковски. В «Спартаке» на плечах словака держится большой объем черновой работы в обороне.

Травмы ведущих хоккеистов московской команды, очевидно, подсобили «Ак Барсу» во вчерашней победе. Между тем отметим, что и состав казанцев на игру со «Спартаком» не был оптимальным.

«Ак Барс» добился разгромной победы без Радулова и Кагарлицкого

Помимо непредвиденного отсутствия Билялова, в заявке «барсов» на матч с «красно-белыми» не оказалось сразу двух ведущих хоккеистов – Дмитрия Кагарлицкого и Александра Радулова.

Капитан казанцев не принимал участие во вчерашней встрече из-за повреждения, которое он получил в игре с «Металлургом» (2:1). После ретро-матча форвард выходил из домашней раздевалки ледового дворца сильно прихрамывая.

О сроках восстановления Радулова Зинэтула Билялетдинов к этому часу умалчивает. Есть информация, что, скорее всего, нападающего поберегут до начала плей-офф.

В ситуации с Кагарлицким все менее однозначно. Хоккеист не играл со «Спартаком» из-за ротации в составе. Но чем не устроил наставника казанцев опытный нападающий в преддверии встречи с «красно-белыми» – вопрос хороший.

В целом, последние игры «Ак Барса» демонстрируют явное желание Билялетдинова найти новые неординарные сочетания игроков, которые будут приносить результат. Связка Кошелева (оформившего накануне дубль) и Семенова в третьем звене стала настоящим открытием для всех болельщиков. Оба нападающих сейчас находятся в выдающейся форме. За последние 10 матчей Семен и Кирилл набрали на двоих более 20 очков. И, кажется, от игры к игре их химия в тройке становится только лучше.

До начала плей-офф остается менее двух недель. «Ак Барс» уверенно идет к месту в четверке сильнейших, а при самых лучших раскладах может даже сместить с третьей строчки «Востока» «Салават Юлаев».

Фото на анонсе: ak-bars.ru