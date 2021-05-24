Героиня японских комиксов оценила беляши и чак-чак в Казани

Куколка Бута-Чан — героиня комиксов популярной в Японии писательницы Хироко Оды — в минувшие выходные совершила прогулку по Казани и осталась очень довольна столицей Татарстана. Отдельный восторг у японки вызвали чак-чак и беляши.

Писательница Хироко Ода ранее уже посещала Россию. Несколько лет назад она путешествовала на поезде по Транссибирской магистрали, наблюдала русскую величественную природу, самобытную архитектуру городов, знакомилась с людьми и их рассказами, угощалась блюдами национальной кухни.

Путешествие настолько сильно ее вдохновило, что по возвращении домой она стала делиться своими впечатлениями — так и родилась манга (японские комиксы), где в рисунках и кратких комментариях она рассказала о своем путешествии по нашей стране. С тех самых пор кукла Бута-Чан путешествует по городам России.

В столицу Татарстана Бута-Чан попала по приглашению Госкомитета Республики Татарстан по туризму.

«Героиня комиксов побывала в Казанском Кремле, на центральной улице Баумана, осмотрела великолепную башню Сююмбике и уникальную мечеть „Кул Шариф“, оценила убранство Старо-Татарской слободы. Ей все очень понравилось! Она в восторге от нашего города», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госкомитета.

На улице Баумана у Буты-Чан была возможность пообщаться с местными жителями, послушать уличных музыкантов, попробовать блюда татарской кухни и оценить изделия в сувенирных лавках. «А в Старо-Татарской слободе, которая настолько красива своими маленькими аутентичными домиками, для японской гостьи было создано полное погружение в национальный колорит», — отметила собеседница агентства.

Через телемост в Zoom за экскурсией наблюдали японские зрители, которым интересны путешествия по России.

Фотографии предоставлены Госкомитетом Татарстана по туризму.