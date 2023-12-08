Герой Социалистического труда: Россия — страна с огромным потенциалом и хорошим людьми

Россия — это большая страна с огромным потенциалом и, самое главное, с хорошими людьми, рассказала «Татар-информу» Герой Социалистического труда Любовь Смирнова. Она призвала не забывать подвиги тех, кто положил свою жизнь на защиту интересов Родины.

«Не зря у нас в Татарстане существуют школы, носящие имена некоторых из этих героев. Они, можно сказать, положили жизнь на защиту нашей Родины, ее интересов. Я думаю, что на них нужно равняться нашей молодежи и видеть, что и сейчас, когда идут локальные войны, наши люди отдают свои жизни за защиту нашей Родины. И самое главное, у нас большая страна с очень хорошим потенциалом и хорошими людьми, и мы вместе все выдержим, со всем справимся», — уверена Смирнова.

Она обратила внимание, что День героев Отечества, который с 2007 года отмечают в России 9 декабря, — это ежегодное напоминание о жизни и подвигах тех, с кого стоит брать пример подрастающему поколению. На это нацелена и деятельность общественной организации «Герои Татарстана», которая проводит регулярную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Такую работу мы проводим. Приходим, рассказываем в школах о том, какие подвиги совершили Герои Советского Союза. Наша организация также выпустила книги „Герои Татарстана“, „Герои Казани“. Эти книги мы дарим школам», — напомнила собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении ко Дню героев Отечества отметил, что героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. Напомним, праздник был официально утвержден в 2007 году. Теперь он ежегодно отмечается в России 9 декабря.