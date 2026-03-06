Героини нашего времени: кого чествовал накануне 8 Марта в Казанском Кремле Минниханов

Сегодня в Казанском Кремле слова благодарности прозвучали в адрес 43 женщин, внесших вклад в развитие Татарстана. Госнаграды им вручил Раис республики Рустам Минниханов. Кого и за какие достижения отметили на уровне региона – в репортаже «Татар-информа».





В Казанском Кремле чествовали женщин со всей республики

Фото: rais.tatarstan.ru

«Ваши достижения не остаются незамеченными, они получили заслуженное признание»

В Казанском Кремле чествовали женщин со всей республики. Среди них были и знакомые лица, вошедшие в список награжденных: руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина и народная артистка РТ, вокалистка Казанской городской филармонии Алина Шайгарданова. Однако большинство участниц церемонии не медийные персоны. Многие приехали из районов Татарстана, где достойно трудятся, помогают участникам СВО и воспитывают детей, не стремясь к публичному признанию.

«Хочу выразить вам слова искренней признательности за ваш талант и энергию, за ваш труд и профессионализм, которые двигают вперед экономику и социальную сферу Татарстана. Сегодня в этом зале женщины, чья самоотверженность вызывает искреннее восхищение. Ваша безграничная преданность своему делу и милосердие вдохновляют всех нас», – обратился к присутствующим Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Почти каждая из награжденных в той или иной форме помогает участникам СВО.

«Искренне хочу выразить самые теплые слова благодарности женщинам, которые избрали своей миссией защиту Отечества. У многих из присутствующих – супруги, сыновья, родные, близкие – принимают участие в специальной военной операции. Ваша сердечная теплота, сохранение надежного тыла являются главной опорой для наших ребят и укрепляют уверенность в победе», – обратился к женщинам Минниханов.

Он заверил, что Татарстан и впредь будет оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей.

Рустам Минниханов: «Искренне хочу выразить самые теплые слова благодарности женщинам, которые избрали своей миссией защиту Отечества» Фото: rais.tatarstan.ru

«Наши бойцы – это герои нового времени, которые под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина мужественно выполняют свой воинский долг», – сказал Раис республики.

Среди награжденных – немало волонтеров. Минниханов поблагодарил их за бескорыстное служение обществу.

«Благодаря вашему участию преображаются судьбы людей, возрождается взаимопомощь и в целом вера в человечность. Ваши достижения не остаются незамеченными, они получили заслуженное признание и являются примером для многих», – сказал Раис Татарстана.

Особые слова благодарности и восхищения он выразил многодетным мамам, которые тоже получили награды.

«Это удивительные женщины, вырастившие настоящих патриотов своей Родины, чьи сыновья выбрали для себя путь защитника Отечества. Низкий вам поклон за ваш материнский подвиг, мудрость и силу духа», – поблагодарил Минниханов.

Малика Ганиева: «Я благодарна за высокую оценку моей службы и труда всех военных медицинских сестер в моем лице» Фото: rais.tatarstan.ru

«Как для фронтовой военной медсестры, для меня большая честь находиться в этом кремлевском зале»

Аплодисментами в зале поддержали командира медицинского отделения медицинского взвода мотострелкового батальона №37 Малику Ганиеву. Она получила медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Для меня, как для фронтовой военной медсестры, большая честь находиться в этом кремлевском зале и получить государственную награду Республики Татарстан. Я благодарна за высокую оценку моей службы и труда всех военных медицинских сестер в моем лице», – сказала Ганиева.

Она неоднократно принимала участие в выполнении боевых задач на линии боевого столкновения, отличилась храбростью, выдержкой и ответственным подходом к спасению жизней наших бойцов. Опытом и знаниями она охотно делится при подготовке молодых солдат подразделения.

Медсестра поблагодарила Рустама Минниханова за поддержку, которую оказывает республика военнослужащим в зоне специальной военной операции.

«Это вдохновляет нас, дает нам силы в подчас трудные минуты», – сказала она.

В разговоре с журналистами Ганиева сказала, что пока не осознает до конца, что получила столь ценную награду.

«Хочется выразить благодарность руководству республики, высшему командованию за то, что дали возможность побывать в этой атмосфере, прочувствовать этот вкус награды», – поделилась она с журналистами.

«Для меня, как для фронтовой военной медсестры, большая честь находиться в этом кремлевском зале и получить государственную награду Республики Татарстан» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Она добавила, что в зале вместе с ней сегодня были женщины, которые потеряли мужей, сыновей в зоне специальной военной операции.

«Выражаю огромное соболезнование семьям, которые потеряли своих мужчин. И всем женщинам желаю большого терпения, здоровья, чтобы набраться сил и дождаться своих мужей, братьев, отцов, сыновей», – сказала военная медсестра.

Сотрудница издания «Татмедиа» из Кукморского района получила госнаграду

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» также получила Лилия Нургалиева из Кукморского района. Она заместитель главного редактора газеты «Хезмет даны», которая входит в холдинг «Татмедиа». Нургалиева воспитывает четверых детей. Двое ее сыновей – выпускники Калининградского пограничного института ФСБ России, сейчас они участвуют в СВО. Третий сын в настоящее время проходит обучение в этом же институте.

Лилия Нургалиева также получила медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

Нургалиева обратилась к Рустаму Минниханову и заявила, что, выполняя госзаказ по улучшению демографии, родила дочь в 48 лет. После этого в зале прозвучали громкие аплодисменты.

«Сейчас ей 7 лет, мы с ней вместе в деревне занимаемся волонтерством», – добавила заместитель главного редактора.

Вдовы погибших участников СВО не могли сдержать слез, получая госнаграды

Награды получили матери, жены или вдовы военнослужащих, что делает их вклад в приближение победы особенно личным и значимым. Некоторые, услышав слова ведущего о гибели супруга или сына, не смогли сдержать слез.

Ирина Юсупова из Агрыза – вдова участника СВО Рустема Юсупова, которая одна воспитывает троих детей. Ее наградили медалью «100 лет образования ТАССР». Девушка инициировала волонтерское движение «Команда добрых фей», чьи участники шьют антидроновые плащи и одеяла, готовят сублимированные супы и каши, делают сухие наборы для душа.

Медалью «100 лет образования ТАССР» наградили Елену Адаеву, маму двоих детей, которая также является вдовой погибшего участника СВО. В Высокогорском районе она стала активным общественником: организует сбор гуманитарной помощи, изготавливает маскировочные сети и окопные свечи. Адаева – инициатор проекта «Биектау ашлары» по производству сухих супов для бойцов СВО.

Благодарность Раиса Татарстана получила жительница Рыбно-Слободского района Алсу Вафина, которая работает заведующей филиалом сельского Дома культуры. После гибели сына в зоне СВО в 2023 году она инициировала масштабную волонтерскую деятельность и организовала сбор гуманитарной помощи. Отправили уже 812 маскировочных сетей, 1450 окопных свечей, 610 подушек, 230 пар шерстяных носков и 155,5 кг домашней лапши.

Благодарность Раиса Татарстана получила жительница Рыбно-Слободского района Алсу Вафина Фото: rais.tatarstan.ru

Медалью «За доблестный труд» наградили женщину, доставившую более 30 тонн «гуманитарки» на СВО

Сегодня награды получили и те, кто собирает и доставляет гуманитарную помощь в зону СВО. Среди них руководитель волонтерского движения «Коробка добра» Валентина Клявлина из Нурлатского района. Ее наградили медалью «За доблестный труд».

В августе 2022 года она вместе с неравнодушными жителями района собрала первую партию гуманитарной помощи и лично доставила ее в Белгородскую область.

«Я сделала это просто по зову души, переживала очень за наших ребят», – призналась Клявлина в разговоре с «Татар-информом».

Ее семья совершила уже 31 поездку и доставила столько же тонн гуманитарного груза и необходимой техники: коптеры, квадроциклы.

«Когда мы начали, мы даже не ожидали, что люди в нашем районе откликнутся. Тогда еще не было мобилизации, а мы уже ездили в Белгород, Курск. И весь народ начал тащить все, что только можно», – рассказала награжденная.

Валентину Клявлину наградили медалью «За доблестный труд» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

О награде она узнала во время звонка из исполкома Нурлатского района: «Сказали, что меня ждут в Казанском Кремле».

«Я вообще на седьмом небе была, как узнала. Я так счастлива и довольна, что такая высокая оценка, что все недаром было – эти слезы, усталость в дороге. И ребята оценили, и люди. Это же дорогого стоит», – сказала Клявлина.

Мама шестерых детей получила медаль «Ана даны – Материнская слава»

Особо громкими аплодисментами чествовали сегодня в Казанском Кремле многодетных матерей. Медалью «Ана даны – Материнская слава» отмечена Наталия Клементьева из Дрожжановского муниципального района. Она мама пятерых сыновей и одной дочери. Двое старших сейчас участвуют в специальной военной операции.

«Старший всегда на связи. Второй сын с 4 февраля пока на связь не выходит. Но я с командиром уже связь держу. Говорят, что все нормально», – рассказала Клементьева «Татар-информу».

Она сказала, что в непростые времена ей помогает вера в Бога и в то, что сыновья обязательно вернутся домой.

«Сердцем надо верить. Не надо думать о плохом. Обязательно надо думать, что сыновья мои вернутся. Я всегда своим сыновьям говорю: «Я верю». Мои дети вернутся живыми и невредимыми, здоровыми. Желаю, чтобы матери других наших бойцов тоже верили в Бога и надеялись на лучшее», – сказала многодетная мама.

Наталия Клементьева из Дрожжановского муниципального района – мама пятерых сыновей и одной дочери Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Праздник для женщин продолжился после вручения наград и букетов белых тюльпанов – их пригласили на фуршет в соседний зал, где играли музыканты. Некоторые воспользовались возможностью поблагодарить Минниханова в неформальной обстановке и сделать с ним общие фото.

«На хрупких плечах женщин нашей республики – сложная, тяжелая, порой опасная и очень ответственная ноша. Низкий поклон вам, дорогие женщины! С наступающим праздником!» – подписал позже в личном телеграм-канале фото с награждения Раис Татарстана.