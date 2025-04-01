Герои войны из Татарстана: Семен Ларионов

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Ровно 110 лет назад, 1 апреля 1915 года, в селе Черемшан родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Семен Ларионов.

В 19-летнем возрасте Ларионов перебрался в Казахстан, где проработал в течение трех лет. С 1937 по 1939 год проходил срочную службу в рядах Красной Армии. После начала Великой Отечественной войны он был призван в вооруженные силы. Непосредственно на фронте оказался в апреле 1942 года.

В октябре 1943 года в ходе Нижнеднепровской стратегической наступательной операции Ларионов в составе штурмовой группы переправился через Днепр и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу реки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» Семен Ларионов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Войну он окончил в звании старшего лейтенанта, был демобилизован в 1946 году. В том же году вернулся в Казахстан, где проживал в селении Мерке Джамбульской области. Ларионов окончил партийную школу при Центральном комитете Компартии КазССР, а после работал на партийных и хозяйственных должностях. Прожил до 69 лет и умер в декабре 1984 года.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Ранее Раис Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны к 80-летию Победы.