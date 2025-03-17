Герои-татары освобождают Польшу: артиллерист Рахматуллин, атака Умирова и разведчик Алиев

«Предлагаю обратиться к поиску еще не известных широкой публике героев Великой Отечественной войны. В военных архивах – тысячи документов об уникальных фактах, их подвигах. И мы должны постепенно, год за годом извлекать из небытия эти факты, рассказывать о них, снимать фильмы, организовывать яркие акции». В. В. Путин.





Председатель Ассоциации «Клуб Воинской Славы» Михаил Черепанов начал новую акцию «Вернуть имя героя – в семью»

Фото: © «Татар-информ»

Председатель Ассоциации «Клуб Воинской Славы» Михаил Черепанов начал новую акцию «Вернуть имя героя – в семью». Установил имена 7 984 красноармейцев и офицеров Советской Армии из разных регионов СССР, представленных к званию Героя Советского Союза, но получивших лишь ордена.

В том числе 560 красноармейцев-мусульман. Среди них 79 татар и 56 башкир.

Многие из них представлены посмертно, потому об их подвиге не знают на их родине и в семьях. Списки нескольких сот найденных героев без звезд уже разосланы по регионам России, в Казахстан и Киргизию.

По результатам саммита БРИКС в Казани хотелось бы предложить руководству Татарстана передать в дар нашим гостям из соседних государств недавно рассекреченные копии наградных документов с описанием подвигов героев без звезд.

Об уроженцах и жителях Татарстана, Башкортостана, Поволжья, Урала, Сибири, Центральной Азии, Казахстана, Узбекистана сайт «Миллиард.Татар» уже рассказывал в следующих публикациях Михаила Черепанова:

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Алиев Султан Хамитович

Родился в 1926 году в с. Малый Арал Красноярского района Астраханской обл. Мобилизован Красноярским РВК в марте 1944 года. Комсомолец. С марта 1944 г. служил на III и I Украинских фронтах. Красноармеец, стрелок 2-го стрелкового батальона 178-й гвардейского стрелкового Силезского Краснознамённого полка 58-й гвардейской стрелковой Красноградской Краснознамённой дивизии.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Представлен к званию Героя 4 февраля 1945 г. командиром 34-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майором Баклановым за то, что 23 января 1945 г. переправился через реку Одер, разведал огневые точки противника и по пути в с. Эйзенау (ныне г. Олава во Вроцлавском воеводстве Польши) в рукопашной схватке уничтожил трех гитлеровцев. Ворвавшись в один из домов, Алиев гранатами ликвидировал еще трех пехотинцев и двух офицеров вермахта. Спрятавшись на чердаке, он вел огонь из автомата по отступающим фашистам до подхода наших основных сил.

Награжден орденом Красного Знамени 28 марта 1945 г. Погиб 13 февраля 1945 г. в с. Рорау у г. Вроцлава в Польше.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Григорьев Филипп Петрович

Татарин. Родился в 1911 году в д. Туруханка Пировского района Красноярского края, моб. Казачинским РВК 9 марта 1943 г. Член ВКП(б). С 14 июня 1943 г. служил на Брянском, I и II Белорусских фронтах. Имел ранение. Награжден медалью «За отвагу». Младший сержант, командир отделения 255-го отдельного саперного батальона 186-й стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Награжден орденом Отечественной войны II степени за то, что 7 и 8 сентября 1944 г. он обеспечивал переправу пехоты и вооружения через реку Буг на границе с Польшей. Хотя был разбит его плот, пробивал осколками понтонные лодки, продолжал выполнять свою задачу.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Орден Красной Звезды получил 25 апреля 1944 г. за то, что при возведении инженерных сооружений под огнем противника установил 270 противопехотных мин и протянул 400 погонных метров проволочных заграждений. Вынес с нейтральной полосы раненого товарища, спасая его от плена.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Представлен к званию Героя Советского Союза командиром 186-й дивизии полковником Величко 25 апреля 1945 г. за то, что при освобождении польского г. Щецина и форсировании реки Вест-Одер на участке Фрауенкоф – Нидерцаден 20 апреля под шквальным огнем на пробитой осколками лодке переправил десант на западный берег. За 18 рейсов сапер смог доставить на плацдарм более 200 бойцов и 4 82-мм миномета с боеприпасами. И это при том, что лодки постоянно получали пробоины.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Рахматуллин Габбас

Родился 20 июля 1903 г. в с. Сатламышево Кайбицкого района Татарстана. Мобилизован Свердловским РВК г. Москвы в августе 1939 года. Член ВКП(б). Воевал на реке Халхин-Гол в Монголии с японцами в 1939 года. На фронте с августа 1941 года. Награжден медалью «За боевые заслуги» 24 мая 1942 г. Младший лейтенант, командир огневого взвода 1137-го легко-артиллерийского полка 169-й легко-артиллерийской бригады.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Представлен к званию Героя 22 февраля 1945 г. командиром 14-й артиллерийской дивизии прорыва РГК гвардии генерал-майором артиллерии Брюхановым за то, что при форсировании реки Одер на территории Польши на плацдарме участвовал в отражении вражеских контратак с участием танков и самоходных орудий.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Заменил убитого наводчика орудия и 7 выстрелами подбил 3 танка. Когда гитлеровцы подошли к батарее, он из автомата расстрелял 3 офицеров и 12 пехотинцев. 6 февраля его батарея успешно отразила 6 контратак противника с участием 10 танков и 20 бронетранспортеров. Подбито 2 танка и бронетранспортер.

Награжден орденом Ленина 31 мая 1945 г. Демобилизован 7 мая 1946 г.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Умиров Тимофей Абрамович

Родился 25 апреля 1914 г. в с. Зинзели Долбанского района Калмыкии. Жена жила в с. Петрикеевка Приморского района Архангельской обл. Мобилизован Приморским РВК в сентябре 1936 года. Член ВКП(б). С декабря 1943 года служил на I Украинском фронте. Имел ранение.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Лейтенант, командир стрелковой роты 747-го стрелкового Келецкого полка 172-й стрелковой Павлоградской ордена Суворова дивизии.

Награжден орденом Красной Звезды в июле 1945 года за то, что в уличных боях за г. Рассвет в Германии его рота уничтожила до 80 гитлеровцев. 20 из них огнем из автомата ликвидировал сам Умиров. При этом семерых немцев он взял в плен. Город был захвачен.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

К званию Героя Советского Союза представлен 31 января 1945 г. командиром 102-го стрелкового корпуса генерал-майором Пузиковым за то, что организовал крепкую оборону польского города Сандомир. При освобождении польской д. Ракув у г. Ченстохов заменил вышедшего из строя командира роты и повел бойцов в атаку. В том бою бойцы его подразделения уничтожили 17 огневых точек противника и до 200 гитлеровцев. 23 солдата противника взято в плен. 28 и 29 января 1945 г., успешно форсировав реку Одер и захватив плацдарм на западном берегу, лейтенант Умиров со своей ротой первым ворвался в населенный пункт Квейсен (ныне Нижнесилезское воеводство Польши) и выбил из него врага. Отбивая контратаки, его бойцы метким огнем ликвидировали до 80 фашистов.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Приказом Военного Совета 13-й Армии 2 февраля 1945 г. лейтенант Умиров награжден орденом Красного Знамени. (ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, ед. хран. 7589, л. 55-56). Демобилизован 24 января 1946 г.

Мухамедов Ахмед

Родился в 1923 году в Красноармейском районе Донецкой области Украины. Мобилизован Полтавским ОВК 9 декабря 1943 г. Служил на II Украинском фронте. Имел ранение. Красноармеец, разведчик 960-го стрелкового полка 299-й Харьковской стрелковой дивизии.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Награжден орденом Славы III степени за то, что 11 февраля 1944 г. он преодолел минное поле и взял в плен вражеский расчет пулемета. И на обратном пути успешно отразил нападение автоматчиков, ликвидировал 11 из них.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

К званию Героя Советского Союза представлен посмертно 29 февраля 1944 г. командиром 299-й стрелковой дивизии генерал-майором Травниковым за то, что в ночь на 25 февраля 1944 г. при подготовке к бою по освобождению с. Грузское Кировоградского района Кировоградской обл. Украины Мухамедов с двумя товарищами напали на вражеский блиндаж. Уничтожили двух гитлеровцев, взяли в плен ефрейтора из дивизии «Великая Германия». При возвращении разведчики были накрыты огнем пулемета из дзота. Мухамедов подобрался к дзоту и бросил противотанковую гранату в амбразуру. При взрыве огневая точка была уничтожена, но погиб и сам герой.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 сентября 1944 г. награжден орденом Ленина. (ЦАМО. Фонд 58, опись 18002, дело 180, ф.33, оп.686043, ед. хран. 96, л.116-117).

Халиев Асан Салиджанович

Родился в 1915 г. в г. Евпатория в Крыму, жил на ул. Гражданской, 22. Мобилизован Евпаторийским ГВК в 1941 г. Участвовал в обороне г. Севастополя, служил на Северо-Кавказском фронте.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Награжден орденом Красной Звезды 30 марта 1943 г. за то, что с 11 по 22 марта при обороне г. Новороссийска ликвидировал 32 гитлеровцев.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Гвардии старшина II статьи, снайпер 305-го отдельного стрелкового батальона 83-й Краснознаменной отдельной морской стрелковой бригады. К званию Героя Советского Союза представлен 28 июня 1943 г. командующим 18-й армией генерал-лейтенантом Леселидзе за то, что с 17 по 24 апреля участвовал в обороне плацдарма на Малой Земле. В бою с вражеским десантом заменил раненого командира взвода и повел в атаку товарищей. Враг был уничтожен. Но и сам старшина получил ранение.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

Награжден орденом Красного Знамени 10 июля 1943 г.

Михаил Черепанов