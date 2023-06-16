Герои статьи «Татар-информа» про Вагановское училище приняты в Большой и Мариинку

Дмитрий Мухаметшин и Софья Валиуллина, два героя репортажа «Татар-информа» об Академии русского балета имени Вагановой, с успехом завершили свое обучение в этом легендарном заведении и готовятся к выходу на сцены главных театров страны. Об этом теперь уже бывшие студенты рассказали корреспонденту «Татар-информу».

Напомним, в репортаже из замка Спящей красавицы, которым управляет Цискаридзе «Учим чистоте танца», главными героями были студенты из Татарстана и Башкортостана, в том числе два будущих выпускника, переехавших для учебы в Санкт-Петербург из Уфы: Дмитрий Мухаметшин и Софья Валиуллина. Первый начал постигать азы искусства балета в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева, откуда и перевелся в Вагановское. А Софья обучалась в академии с первого класса. Тогда они только готовились к выпускным экзаменам и спектаклям.

Но вот все это позади: с успехом сданы и госэкзамены по главным для будущих артистов балета предметам, в том числе классическому танцу. Овациями завершились и выпускные спектакли, которые АРБ имени Вагановой по традиции показала на сцене Мариинского театра. «На самом деле госэкзамены прошли очень быстро, даже не верится, что мы сдали и все позади. Было, конечно, трудно и волнительно, но успокаивало то, что на этом все закончится, и впереди нас ждут спектакли», – рассказала Софья. Кстати, в Мариинке она блеснула в главной партии в восстановленном ректором АРБ имени Вагановой Николаем Цискаридзе балете «Лауренсия».

По словам Дмитрия Мухаметшина, самым волнительным для него стал экзамен по классическому танцу, «потому что это наша база, та основа, чему нас учат семь лет, поэтому там и ощущался некий груз. Но все закончилось хорошо». Приглашения ему пришли из шести театров, в том числе от Екатеринбургского и Нижегородского, а также питерских – Михайловского, Театра Бориса Эйфмана и Мариинского. После просмотров Мухаметшина пригласили в труппу последнего. «У меня был двадцатый номер, была дрожь в ногах и руках, я очень переживал, конечно, но перед тем, как войти в зал, успокоился – и просмотр прошел неплохо. Все вариации, что были заданы, я сделал. Думаю, мог бы и лучше в некоторых моментах, но, по крайней мере, нигде не упал», – рассказал молодой человек.

По словам Дмитрия, с момента поступления в АРБ имени Вагановой он мечтал именно о Мариинке, поэтому сейчас его переполняют чувства «и радости, и счастья, и осознания того, что все мои старания в процессе обучения были оценены по достоинству». А вот Софья Валиуллина, по ее словам, принята в труппу Большого театра, о чем она, в свою очередь, тоже мечтала.

Впереди у выпускников АРБ имени Вагановой 2023 года выпускной бал, который по традиции, введенной Цискаридзе, пройдет в Екатерининском дворце в Царском селе. После этого бывшие студенты с дипломами «артистов балета» и разойдутся по тем труппам, в которые их приняли. И там уже начнется самое сложное. Как неоднократно отмечал Цискаридзе, в академии учат только чистоте танца, а карьеру артиста придется делать именно в театрах. И на этом пути многое зависит не только от таланта и способностей, но и от множества других факторов.

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