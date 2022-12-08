В полпредстве Татарстана поздравили героических участников военной спецоперации

В Полпредстве Татарстана в РФ прошла традиционная встреча, посвященная Дню Героев Отечества. Впервые в ней приняли участие новые Герои России, получившие высокое звание с медалью «Золотая Звезда» в этом году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине – майоры Раиль Габдрахманов, Иван Додосов и Артур Орлов – выпускники Казанского высшего танкового училища.

Также к встрече присоединились Герои России, которые входят в состав Клуба офицеров, созданного при Полпредстве РТ: Марат Алыков, Рафик Ихсанов, Сергей Тулин, Игорь Уразаев, летчик-космонавт, совершивший два полета в космос, Сергей Рыжиков (уроженец города Бугульмы), Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалев, сообщает пресс-служба ведомства.

Почетных военнослужащих поздравили председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и заместитель Премьер-министра Татарстана-Полпред РТ в РФ, генерал-майор Равиль Ахметшин.

«Хочу выразить слова признательности каждому из вас. Вы — образец выполнения своего гражданского долга. Звание героя просто так не дают. Его можно получить только упорным трудом, патриотическим взглядом на события», — сказал Мухаметшин.

Ахметшин обратил внимание на то, что каждый участник встречи — это живой пример мужества и героизма и вручил героям памятные часы. «Мы рады, что список наших офицеров сегодня пополнился молодыми Героями России», — подчеркнул он. Военных также поздравили генерал-полковник, советник председателя Московского городского совета ветеранов Расим Акчурин и генерал-полковник, глава Клуба офицеров при Полпредстве РТ Валерий Баранов.

Военную спецоперацию Росссия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.