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Герой спецоперации Аргодяев выследил и уничтожил дозор боевиков
На спецоперации капитан Аргодяев успешно выполнил боевую задачу по обнаружению и нейтрализации вражеского дозора. Используя свои навыки и опыт, он смог выследить противника и нанести точный удар из гранатомета, сообщает «Комсомольская правда».
В результате действий капитана Аргодяева часть вражеского подразделения была выведена из строя, а остальные отступили. Этот эпизод демонстрирует эффективность российских военнослужащих в выполнении поставленных задач.
Министерство обороны России отметило профессионализм капитана Аргодяева и других участников операции. Военнослужащие проявляют решимость и уверенность в своих действиях, опираясь на подготовку и боевой опыт.
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