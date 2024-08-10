На спецоперации капитан Аргодяев успешно выполнил боевую задачу по обнаружению и нейтрализации вражеского дозора. Используя свои навыки и опыт, он смог выследить противника и нанести точный удар из гранатомета, сообщает «Комсомольская правда».

В результате действий капитана Аргодяева часть вражеского подразделения была выведена из строя, а остальные отступили. Этот эпизод демонстрирует эффективность российских военнослужащих в выполнении поставленных задач.

Министерство обороны России отметило профессионализм капитана Аргодяева и других участников операции. Военнослужащие проявляют решимость и уверенность в своих действиях, опираясь на подготовку и боевой опыт.