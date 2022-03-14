Герой Соцтруда: Россия выйдет из кризиса и займет достойное место в мировой политике

Россия выйдет из нынешнего кризиса и займет достойное место в мировой политике. Своим видением ситуации с «Татар-информом» поделился Герой Социалистического Труда, почетный председатель общественной организации «Герои Татарстана» Ильдус Мостюков.

По мнению Ильдуса Мостюкова, санкции, которые были введены в России, несомненно, болезненны для населения, но при этом эти же санкции не меньше ударяют по европейским странам и США.

«Я уверен, что наша страна на правильном пути, она выйдет из кризиса еще более могущественной и займет достойное место в мировой политике», — рассказал о своем понимании обстановки Ильдус Мостюков.

Общественник добавил, что, на его взгляд, проведение спецоперации на Украине было неизбежно. «События на Украине должны были случиться все равно. Западные страны использовали Украину для решения своих задач. Как мы видим из материалов, полученных в ходе спецоперации от Генштаба Украины, 8 марта они собирались напасть на ЛНР, мы видим, какая мощная армия была создана! Решение нашего главнокомандующего Владимира Путина было правильным. Он сыграл на опережение. Мы вовремя всё сделали», — убежден собеседник агентства.

«Пройдет еще некоторое время, и те задачи, которые были поставлены Владимиром Владимировичем по демилитаризации и денацификации Украины, будут выполнены. Я считаю, что сейчас боевые действия идут успешно, по плану. Победа будет за нами!» — заключил 94-летний Герой Соцтруда.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.