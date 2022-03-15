Герой Соцтруда Любовь Смирнова: Благодаря нашему менталитету мы все выдержим

Герой Социалистического Труда, заместитель председателя Общественной организации «Герои Татарстана» Любовь Смирнова в разговоре с «Татар-информом» выразила поддержку спецоперации на Донбассе, а также отметила, что русского человека отличает особый менталитет, благодаря которому он все может выдержать.

«Правильно, что мы так поступили. Мы защищаем свой народ, свою Россию! Такая ситуация возникает не в первый раз, и, конечно, мы поддерживаем проведение операции. Мы — дети военные, и на себе ощутили все тяготы и последствия войны, когда на нас напала фашистская Германия. Как тяжело мы поднимали всю нашу промышленность! Детьми мы ждали, когда мама придет с работы и хоть чем-то нас накормит. Тогда страна была в тяжелейшем состоянии. Мы пережили это время. Сейчас мы окрепли, у нас и оружие есть, и все есть. Кому не нравится, добро пожаловать из нашей страны. Это наша страна!» — эмоционально заявила собеседница агентства.

По мнению Смирновой, паника и ажиотаж среди населения совершенно излишни. «Люди побежали и все смели с полок. Мы это все проходили. Сначала набирали, а потом скармливали голубям <...> Я сходила в магазин, все продукты есть, и соль тоже есть. Государство нас всех обеспечит. Сами будем сажать. Посмотрите, какая у нас земля, как работают в колхозах. Вместо фастфуда будем есть свои треугольники. На жизнь надо смотреть без паники», — посоветовала Герой Социалистического Труда.

Зампредседателя организации «Герои Татарстана» подчеркнула, что русского человека всегда отличали взаимовыручка, отзывчивость, желание прийти на помощь по первому зову.

«Наш народ отзывчивый. <...> Мы по-всякому жили, и сложно было, и детей было много, всем делились. Нас от всех остальных отличает менталитет, наша открытость, мы все сможем выдержать», — резюмировала Любовь Смирнова.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.