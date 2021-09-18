Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков проголосовал на дому

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В Казани Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ, не посещая избирательный участок.

«Так было удобнее для меня, да и возраст дает о себе знать, поэтому я попросил членов избиркома прийти домой», — сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Ильдус Мостюков.

Герой труда, которому скоро будет 94 года, известен как генеральный конструктор Единой системы государственного радиолокационного опознавания «свой — чужой», он и по сей день активно интересуется происходящим и в мире, и в стране.

«С выборами я связываю надежды на будущее. Мы уверенно идем вперед, у нас хорошие руководители как в стране, так и в республике. У меня есть уверенность, что мы на правильном пути», — высказал свое мнение Ильдус Мостюков.

Голосование на дому, так же как на избирательных участках, проходит с соблюдением антиковидных мер в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.