«Герои рождаются в боях и великих трудах»: в Казани отпраздновали День Героев Отечества

Ежегодно 9 декабря вся страна отмечает День Героев Отечества. Этот праздник вошел в историю памятных дат России в 2007 году. О возложении цветов к Вечному огню, встрече с Героем Социалистического Труда и встрече с родителями Героев России в СВО – в репортаже «Татар-информа».

Одним из первых этим утром с Днем Героев Отечества жителей республики поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он выложил в телеграм-канале видеоролик, в котором приводятся последние строки из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Батырлык турында», а также сведения о татарстанцах, совершивших военный подвиг.

«С Днем Героев Отечества! Мы гордимся Вами!» – написал он.

«Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей»

После онлайн-поздравления Президент РТ отправился на открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Борис Кириллович родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года он ушел на фронт, служил в качестве командира отделения связи 791-го артиллерийского полка.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте во время Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и героизм 22 февраля 1944 года сержанту Борису Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза, а также вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Рустам Минниханов: «В годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч воинов из Татарстана встали на защиту Родины. Одним из них был Борис Кузнецов» Фото: president.tatarstan.ru

«Его жизненный путь является настоящим ориентиром для татарстанцев, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. В годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч воинов из Татарстана встали на защиту Родины. Одним из них был Борис Кузнецов, который получил высокое звание Героя Советского Союза за подвиг при форсировании Днепра в октябре 1943 года», – заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

После вступительных слов участники события возложили цветы к памятной доске Бориса Кузнецова.

Эскиз мемориальной доски был подготовлен скульптором, автором многочисленных скульптур, арт-объектов, членом Союза художников России Фанилем Валиуллиным Фото: president.tatarstan.ru

«Борис Кириллович – пример большого личного мужества, настоящий патриот, ставший в 19 лет Героем Советского Союза. Земля Татарстана во все времена рождала мужественных людей, беззаветно преданных народу и верных своему долгу. Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества», – отметил Рустам Минниханов.

Эскиз мемориальной доски был подготовлен скульптором, автором многочисленных скульптур, арт-объектов, членом Союза художников России Фанилем Валиуллиным.

После церемонии Президент РТ встретился с Героем Социалистического Труда, почетным председателем организации «Герои Татарстана» Ильдусом Мостюковым у него дома Фото: president.tatarstan.ru

«Моя система успешно используется в СВО на Украине»

После церемонии Президент РТ встретился с Героем Социалистического Труда, почетным председателем организации «Герои Татарстана» Ильдусом Мостюковым у него дома.

Ильдус Шайхульисламович родился в Казани в 1928 году. Окончил радиотехнический факультет КАИ и в 1955 году устроился в Казанское ОКБ-294. Изучал авиационную технику и занимался разработкой специальных средств и систем для авиации. За создание единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль» («свой-чужой») в 1980 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Ильдус Мостюков: «Военные заявили, что у них претензий к системе "Пароль" – нет. Эта система также проходила испытания в Сирии 3 года назад» Фото: president.tatarstan.ru

«Система общевойскового государственного радиолокационного опознавания страны "Пароль" , разработанная в нашей республике, в настоящее время успешно работает в условиях боевых действий на Украине. Об этом свидетельствуют высказывания военных, военных институтов, а также об этом говорили на большой конференции, которая состоялась в Казани. Военные заявили, что у них претензий к системе "Пароль" – нет. Эта система также проходила испытания в Сирии 3 года назад», – рассказал Ильдус Мостюков.

Руководитель республики вручил Мостюкову путевку в санаторий «Ромашкино» и рассказал об открытии мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Борису Кузнецову.

«Подрастающее поколение должно и будет знать правду о своих героях»

В это время в Парке Победы ветераны и молодые активисты, к которым присоединился председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани в честь Дня Героев Отечества.

«Церемония важна не только как дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой, но и как инструмент воспитания подрастающего поколения. Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, с большим количеством наших ветеранов и молодых активистов происходят церемонии возложения цветов к Вечному огню в память о героях. Отдать долг этим людям – большое веление души. Мы должны быть достойны выдающихся людей Татарстана. Это дань уважения, вечная память и атрибут воспитания подрастающего поколения», – отметил Мухаметшин.

Возложить цветы пришли ветераны труда, Герои Отечества, а также все желающие и неравнодушные. Отдельной колонной подходили активисты молодежных движений республики.

По мнению начальника штаба «Юнармии» Кировского и Московского районов Казани Алексея Гана, такие церемонии особенно важны для воспитания молодежи. Подрастающее поколение обязано знать правду о своих героях.

«День Героев Отечества отмечать очень важно, потому что в наше время есть огромное количество совершенно противоположных трактовок истории, в том числе это касается и Великой Отечественной войны. Я всегда повторяю своим юнармейцам, что они должны помнить, что наши отцы и деды отдали жизни за то, чтобы мы сегодня жили и у нас было мирное небо. Это их история, и им ее продолжать», — заявил он.

Фарид Мухаметшин: «Низко кланяемся, вспоминая тех, кого нет среди нас. Нет героев от рождения, они рождаются в боях» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я горжусь своим сыном – Героем России»

В Казанской Ратуше сегодня тоже чествовали Героев Отечества. На церемонию пригласили Героев России и Социалистического труда, а также родных героев, которые погибли в зоне СВО. Их пригласили, чтобы отметить важность и поблагодарить за проделанные подвиги. Для собравшихся подготовили концертную программу.

Первым с приветственным словом к Героям и их родственникам обратился председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

«Низко кланяемся, вспоминая тех, кого нет среди нас. Нет героев от рождения, они рождаются в боях. Я к этому от себя добавляю: "И в великих трудах". Мы отдали дань уважения, признательности нашим выдающимся татарстанцам. Хочу поздравить вас с этим знаменательным днем. У нас есть уникальная возможность на вашем примере, на примере выдающихся людей, воспитывать подрастающее поколение», – отметил он.

«Татар-информу» удалось пообщаться с отцом Героя России Раиля Габдрахманова.

«Этот день для меня очень много значит. Я горжусь своим сыном, Раилем Габдрахмановым – он у меня Герой России. Дай Бог ребятам, которые сейчас находятся на Украине, вернуться домой живыми и здоровыми и пусть все у них будет хорошо», – поделился Наил Габдрахманов.

Раиль Габдрахманов родился 11 августа 1989 года в Алькеевском районе. После окончания школы он поступил в Казанское танковое училище. Завершив обучение, Раиль был направлен в одну из военных частей Новосибирска.

Наил Габдрахманов: «Дай Бог ребятам, которые сейчас находятся на Украине, вернуться домой живыми и здоровыми и пусть все у них будет хорошо» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В феврале 2022 года капитан Габдрахманов отправился в зону СВО. И во время одного из боев танковая рота под его руководством прорвала оборонительный рубеж противника и освободила населенный пункт, экипаж капитана уничтожил 5 вражеских танков. Попытки неприятеля вернуть утраченные позиции не увенчались успехом.

Звание Героя России майор Габдрахманов получил 10 августа. А 11 августа он приехал в Казань, где в аэропорту под звуки военного оркестар его встречали родные и близкие. Тогда Раиль Габдрахманов ответил журналистам скромно: «То, что я сделал, не считаю подвигом. Это моя работа».

Дамир Исламов один из первых, кто получил звание Героя России за подвиги, которые совершил, защищая жителей Донбасса и границы России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня произошло еще одно важное событие – специально ко Дню Героев Отечества выпустили серию из 10 почтовых марок, посвященных Героям России – участникам СВО, удостоенным этого звания посмертно.

Среди изображенных – Дамир Исламов. Он один из первых, кто получил звание Героя России за подвиги, которые совершил, защищая жителей Донбасса и границы России. Под его командованием экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР.

В какой-то момент их окружили пять танков ВСУ. Экипаж Дамира вступил в неравный бой и был подбит «коктейлем Молотова». Им удалось убрать машину из-под огня, потушить и вернуться на поле боя. Российским военным удалось уничтожить четыре танка противника. Однако пятый нанес по танку Исламова смертельный удар.