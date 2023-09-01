Герой России Волосков: «Нет ни одного солдата в окопах, который бы не верил в Бога»

Сегодня Зеленодольск посетили участники проекта «Вахты героев Отечества», Герои Российской Федерации — секретарь Совета безопасности Республики Дагестан, генерал-майор полиции Магомед Баачилов и командир 206-го гвардейского учебного танкового полка гвардии полковник Алексей Волосков.

Военные посетили «Музей участников боевых действий» — экскурсию для гостей провёл его руководитель Руслан Хасанов. Он рассказал о том, как создавался музей, как пополняются фонды, как хранят память о земляках-героях. Также военнослужащие побывали в школах города, посетили музей спорта, где пообщались с молодежью и рассказали о своем жизненном пути.

Магомед Баачилов — секретарь Совета безопасности Республики Дагестан, Алексей Волосков — командир гвардейского учебного танкового полка.

Магомед Баачилов в августе-сентябре 1999 года сражался с вторгшимися из Чечни бандами террористов в районах Дагестана, участвовал в освобождении сёл Карамахи и Чабанмахи. Участвовал в боевых действиях в период второй чеченской войны. Принимал участие и лично руководил десятками боевых операций против бандформирований, преступных группировок и террористического подполья в Дагестане.

16 февраля 2006 года в селе Червлённые Буруны Ногайского района Республики Дагестан группа СОБР под его руководством преследовала бандгруппу, пытавшуюся скрыться в Дагестане после совершения теракта в Ставропольском крае.

Бандиты были блокированы в строящемся здании школы-интерната и вели ожесточенный огонь. Во главе группы из трех бойцов полковник Баачилов пробрался вплотную к зданию и бросил гранату в подвальное помещение. Воспользовавшись замешательством террористов, первым ворвался в подвал и вступил в ближний огневой бой. В схватке получил с близкого расстояния несколько тяжёлых пулевых ранений и был спасён своими подчинёнными, но в ходе этого боя все боевики были уничтожены. Потерь среди личного состава не было.

Летом 2014 года Алексей Волосков принял участие в специальной боевой операции своего подразделения, в ходе которой, несмотря на тяжёлое ранение, обеспечил выполнение поставленной командованием задачи.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 22 октября 2014 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии подполковнику Алексею Волоскову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Имя Героя увековечено на памятной доске в краснодарском сквере имени Г. К. Жукова (2017).

На встрече один из школьников задал интересный вопрос, верят ли солдаты в Бога. На что Алексей Волосков ответил, что в окопах нет ни одного неверующего солдата.

«Я прослужил 15 лет в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и понял, на все воля Всевышнего, поверь мне», — ответил он.