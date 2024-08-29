Герой России Рустам Сайфуллин: Тело можно ранить, дух – нельзя

Фото: rais.tatarstan.ru

Накануне в казанском парке «Урам» активисты молодежных организаций встретились с Героем России Рустамом Сайфуллиным. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, а молодые участники задали интересующие их вопросы.

Во время встречи Рустам Сайфуллин рассказал, что был дважды ранен в ходе специальной военной операции.

«Первое ранение получил под Черниговом – в двух метрах от меня прилетела кассета. Восстановился в госпитале в течение месяца и сразу поехал. После этого нашей группировке уже была поставлена задача — освободить Луганскую Народную Республику. Тогда под правую ногу упал снаряд», – рассказал он.

На правой ноге Героя России находится протез, а левую ногу ему «пришили». Несмотря на физические ограничения, Рустам Сайфуллин прибыл в Казань, чтобы встретиться с юными активистами.

«На правой ноге у меня сейчас протез, а левую ногу “пришили”. Но я здесь перед вами, и я хожу. И когда вы даете слабину, вспомните полковника, что к вам приехал — и все тревоги сразу пройдут. Запомните: тело можно ранить, дух — нельзя. Дух воина — стальной щит России», – подчеркнул он.