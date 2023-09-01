Герой России Роман Черёмухин провел урок мужества в школе Лаишевского района

Герой России Роман Черёмухин посетил сегодня Лаишевский район. В парке Победы военнослужащий возложил цветы к бюстам Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, а затем провел урок мужества в школе №2 имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Старшеклассники смогли поговорить с военнослужащим и задать ему интересующие вопросы.

Глава района Ильдус Зарипов назвал Черёмухина «Героем нового поколения».

«Он — достойный пример мужества, преданности Родине и героизма. Встреча с такими легендарными людьми — дорого стоит — учит нас ещё больше любить и ценить свою жизнь. Мы все на кого-то равняемся, брать пример с таких героев — очень достойно», — сказал руководитель района.

Военнослужащий рассказал ребятам о себе. Ему 37 лет, он родился в селе Большое Окулово Навашинского района Горьковской (ныне Нижегородской) области.

Роман Черёмухин был командиром батальона в зоне спецоперации. Его бойцы обходили и блокировали противника, в результате чего подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) спешно оставляли позиции, бросая технику и вооружение. Десантники под его командованием взяли под контроль немало населённых пунктов, не понеся при этом ни единой потери.

Грамотный маневр огнем позволил захватить стратегически важный рубеж, позволявший беспрепятственно ввести в бой главные силы. На этом плацдарме батальон держался четверо суток, отражая все контратаки противника. Черёмухин лично возглавил группу офицеров, проводящих рекогносцировку.

В результате была выстроена настолько прочная оборона, что противник после многочисленных попыток выдохся и отошел. Благодаря грамотному руководству гвардии подполковника Черёмухина задача была выполнена: полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады ВСУ, утратили боеспособность механизированные батальоны двух механизированных бригад. Уничтожены две танковые роты.

Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Роману Черёмухину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Медаль вручил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергеем Шойгу в Национальном центре управления обороной.