Герой России Расим Баксиков встретился с юнармейцами и единороссами Луганска

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сегодня в Луганске Герой Российской Федерации, член экипажа легендарного танка «Алёша» Расим Баксиков встретился со школьниками и студентами на просветительском форуме «Знание. Герои».

«Наши школьники и студенты получили уникальную возможность – из первых уст узнать о судьбах и подвигах тех, кто сегодня защищает Родину и поддерживает наших бойцов в самые трудные минуты. Убежден, что после реализации этого проекта молодых людей с активной гражданской позицией в стране станет еще больше. Ведь живое общение с настоящими патриотами – самый верный путь для правильного воспитания нашей молодежи», – прокомментировал работу форума Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Расим Баксиков поделился с ребятам не только своим опытом, но и жизненными ценностями.

«Я рассказал им о том, как важно учиться, чтобы стать достойным гражданином нашего общества. Развитие каждого человека — это вклад в процветание всей страны. Также я сделал акцент на изучении истории, ведь она помогает понимать корни современных событий и принимать правильные решения в будущем», — сказал Баксиков.

Помимо этого, в ходе своего посещения ЛНР, Расим Баксиков встретился с представителями отделения «Единой России» Лисичанска и обсудил развитие партийной деятельности на новых территориях.

Он поделился своим взглядом на ключевые аспекты партийного строительства в Луганской Народной Республике, отметив, что «Единая Россия» стала первой политической силой, начавшей работу на освобожденных территориях.

«Работа партии помогает формировать местные отделения, развивать социальные проекты и восстанавливать институты. Важно, что взаимодействие с населением основано на доверии и конкретных действиях», — отметил он.