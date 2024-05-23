Герой РФ Баксиков вручил пояса дзюдо воспитанникам клуба «Казанские тигры»

фото: Федерация дзюдо РТ

В спортклубе дзюдо и самбо «Казанские тигры» федерального проекта «Детский спорт» политической партии «Единая Россия» подвели итоги спортивного сезона. Лучшим воспитанникам клуба Герой России Расим Баксиков вручил разрядные пояса, грамоты за достигнутые успехи, а их родителям благодарственные письма за образцовое воспитание детей.

«Я сам из восточных единоборств, занимался ими в юности, поэтому знаю, что они развивают человека не только физически, но и духовно. Призываю вас пронести через всю свою жизнь те уроки мужества и благородства, которые вы получили в этом зале дзюдо. Закаляйте характер, не отступайте и не сдавайтесь ни перед какими трудностями. Станьте достойными гражданами нашей великой страны», – отметил Баксиков

К своим разрядным поясам юные дзюдоисты проделали непростой путь. Два года ежедневных тренировок, сдача нормативов по общей и специальной физподготовке, демонстрации техники дзюдо, а до этого участие в учебно-тренировочных сборах и в соревнованиях города и республики для набора рейтинговых очков.

«Равняться детям есть на кого – главный дзюдоист страны - Президент Владимир Путин с юного возраста тренировался в родном Ленинграде, достиг больших успехов на всесоюзных чемпионатах и крупных турнирах. Выпускники «Казанских тигров» тоже в числе лучших! Ежегодно они пополняют ряды защитников Отечества! Только по итогам прошлого сезона спортсменов клуба зачислили в ряды Казанского суворовского училища и знаменитого Преображенского полка» - поделился с журналистом «Татар-информ» старший тренер «тигрового» клуба Руслан Шигабутдинов.