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Происшествия 3 апреля 2024 12:02

Герой России Расим Баксиков решил стать депутатом Госсовета РТ

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Герой России Расим Баксиков решил стать депутатом Госсовета РТ
Расим Баксиков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Герой России Расим Баксиков, член экипажа легендарного танка, который уничтожил колонну техники ВСУ, решил стать депутатом Госсовета РТ.

«Да, действительно, буквально сегодня я собираюсь подать документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в Госсовет Татарстана», – уточнил «Татар-информу» информацию Расим Баксиков.

Напомним, 26 марта стартовали праймериз, которые закончатся 26 мая. Особенностью нынешней процедуры стал тот факт, что каждый, кто одержит победу в праймериз, должен получить статус сторонника или члена партии «Единая Россия».

Кроме того, вводятся дополнительные преимущества для участников СВО.

#Единая Россия #Герой России
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