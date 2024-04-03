Герой России Расим Баксиков решил стать депутатом Госсовета РТ

Расим Баксиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Герой России Расим Баксиков, член экипажа легендарного танка, который уничтожил колонну техники ВСУ, решил стать депутатом Госсовета РТ.

«Да, действительно, буквально сегодня я собираюсь подать документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в Госсовет Татарстана», – уточнил «Татар-информу» информацию Расим Баксиков.

Напомним, 26 марта стартовали праймериз, которые закончатся 26 мая. Особенностью нынешней процедуры стал тот факт, что каждый, кто одержит победу в праймериз, должен получить статус сторонника или члена партии «Единая Россия».

Кроме того, вводятся дополнительные преимущества для участников СВО.