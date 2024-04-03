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Герой России Расим Баксиков решил стать депутатом Госсовета РТ
Герой России Расим Баксиков, член экипажа легендарного танка, который уничтожил колонну техники ВСУ, решил стать депутатом Госсовета РТ.
«Да, действительно, буквально сегодня я собираюсь подать документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в Госсовет Татарстана», – уточнил «Татар-информу» информацию Расим Баксиков.
Напомним, 26 марта стартовали праймериз, которые закончатся 26 мая. Особенностью нынешней процедуры стал тот факт, что каждый, кто одержит победу в праймериз, должен получить статус сторонника или члена партии «Единая Россия».
Кроме того, вводятся дополнительные преимущества для участников СВО.
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