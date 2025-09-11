Герой России Расим Баксиков проходит стажировку в Минспорта Татарстана

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Герой России Расим Баксиков с 8 по 12 сентября проходит стажировку в Министерстве спорта Татарстана. Программа организована в рамках федерального проекта «Время Героев» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и направлена на содействие адаптации участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В течение недели Расим Баксиков знакомился со структурой работы спортивного ведомства. В первый день состоялось совещание с первым заместителем министра спорта РТ Халилом Шайхутдиновым и заместителем министра Ильдаром Садриевым.

Руководство обозначило ключевые цели и задачи министерства, а также обсудило с Баксиковым направления, в которых он хотел бы пройти стажировку.

Замминистра спорта Ильдар Садриев отметил, что проект «Время Героев» является важным инструментом поддержки участников СВО. По его словам, он помогает бойцам интегрироваться в общественную жизнь не только через спорт, но и через участие в работе государственных и муниципальных структур.

Садриев подчеркнул, что неделя — небольшой срок для полноценного погружения в работу крупного ведомства, однако министерство постаралось максимально раскрыть специфику деятельности, ключевые задачи и пути их решения.

Одним из направлений стажировки Баксиков выбрал отдел информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности. Несколько дней он работал с начальником отдела Игорем Головиным, который подробно рассказал о функциях подразделения и ближайших перспективах работы.

Кроме того, Герой России посетил два подведомственных учреждения министерства. Он встретился с коллективами Казанского училища олимпийского резерва и РСШОР по пулевой и стендовой стрельбе.