Герой России Расим Баксиков проходит стажировку в Министерстве культуры Татарстана

На этой неделе Герой России и заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков проходит стажировку в Министерстве культуры Республики Татарстан. Об этом сообщает Телеграм-канал ведомства.

В рамках участия в президентской программе «Время героев» он знакомится с деятельностью министерства: изучает его функции, задачи, структуру и подведомственные учреждения, а также принимает участие в рабочих встречах и совещаниях.

Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РТ

Отмечается, что в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова реализуется аналогичная программа «Батырлар. Герои Татарстана», направленная на формирование команды перспективных руководителей из числа участников и ветеранов СВО.

В первый день стажировки Баксиков встретился с руководством министерства, где обсудили специфику отрасли и ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание во время стажировки. В ходе аппаратного совещания министр культуры Ирада Аюпова представила Героя России коллективу ведомства.

Завтра Баксиков примет участие во встрече министра культуры с Молодежным советом при Минкультуры РТ, на которой молодые и инициативные члены Совета представят свои проекты.