news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 августа 2025 19:42

Герой России Расим Баксиков проходит стажировку в Министерстве культуры Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Герой России Расим Баксиков проходит стажировку в Министерстве культуры Татарстана
Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РТ

На этой неделе Герой России и заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков проходит стажировку в Министерстве культуры Республики Татарстан. Об этом сообщает Телеграм-канал ведомства.

В рамках участия в президентской программе «Время героев» он знакомится с деятельностью министерства: изучает его функции, задачи, структуру и подведомственные учреждения, а также принимает участие в рабочих встречах и совещаниях.

Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РТ

Отмечается, что в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова реализуется аналогичная программа «Батырлар. Герои Татарстана», направленная на формирование команды перспективных руководителей из числа участников и ветеранов СВО.

В первый день стажировки Баксиков встретился с руководством министерства, где обсудили специфику отрасли и ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание во время стажировки. В ходе аппаратного совещания министр культуры Ирада Аюпова представила Героя России коллективу ведомства.

Завтра Баксиков примет участие во встрече министра культуры с Молодежным советом при Минкультуры РТ, на которой молодые и инициативные члены Совета представят свои проекты.

#Расим Баксиков #время героев #Батырлар. Герои Татарстана #Министерство культуры РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

12 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025