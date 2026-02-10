Герой России Расим Баксиков прошел стажировку в Министерстве финансов РТ

Фото: пресс-служба Министерства финансов Республики Татарстан

В Министерстве финансов Татарстана состоялась официальная встреча Героя России Расима Баксикова с министром финансов Республики Татарстан Маратом Файзрахмановым в рамках обучения на программе развития для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев».

Комментируя личную встречу, министр отметил высокую мотивацию Расима Баксикова углубленно изучить процессы в бюджетной и финансовой системах республики.

«Рад был возможности встретиться в стенах министерства и обстоятельно обсудить ключевые вопросы финансовой системы, представляющие взаимный интерес обеих сторон, в частности включая государственную политику в сфере обеспечения мер социальной защиты и поддержки занятости населения», – отметил Марат Файзрахманов.

По словам министра, вопросы социальной сферы занимают центральное место в деятельности государства, поскольку обеспечивают условия для достойного уровня жизни граждан. Так, в 2025 году расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на социальную сферу составили 381,6 млрд рублей.

Во время стажировки Расим Баксиков ознакомился с работой отделов Минфина РТ, изучил вопросы формирования доходной и расходной частей бюджета, а также особенности финансирования отраслей экономики и социально-культурной сферы.

«Провели обсуждение основных направлений деятельности Министерства финансов. На конкретном примере бюджета Республики Татарстан детально разобрал принципы его формирования и механизм распределения бюджетных средств. Удалось получить обширную полезную информацию и ясные ответы на поставленные вопросы. Рассчитываю на продолжение продуктивного сотрудничества», – резюмировал итоги стажировки Расим Баксиков.

Прохождение стажировки курировал Первый заместитель министра финансов Республики Татарстан – директор Департамента казначейства Министерства финансов РТ Рустам Аюкасов.

Федеральная программа «Время героев» инициирована Президентом России Владимиром Путиным и направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». В Республике Татарстан он называется «Батырлар. Герои Татарстана».