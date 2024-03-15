Герой России Расим Баксиков проголосовал на выборах Президента РФ в Казани

Герой России Расим Баксиков проголосовал на выборах Президента России в Казани. Он прибыл на свой избирательный участок № 285, который находится в школе № 136 на Оренбургском тракте.

Старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит получил звание Героя России за свой легендарный подвиг. Летом 2023 года он в составе экипажа танка уничтожил десять единиц техники ВСУ – два танка и восемь бронемашин. Видео, на котором его танк бросается в бой, разлетелось по Сети.

В Минобороны расказали, что незадолго до сражения с колонной экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Баксикова оказался под массированным обстрелом артиллерии, из-за чего механик-водитель получил ранение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Монолит эвакуировал раненого бойца из танка и оказал ему первую помощь. Затем он передал механика-водителя передовой медицинской группе, а сам занял его место. Экипажу дали команду зачистить населенный пункт. На подходе они обнаружили противника и незамедлительно вступили в бой.

Видео сражения появилось в интернете. Многие, кто его видел, признавались: «Думали, такое бывает только в компьютерных играх». Более того, оказалось, что именно из компьютерной игры Баксиков взял свой позывной.

«Почему позывной Монолит? Есть две версии. По неофициальной, мне очень нравилась в юношестве игра "S.T.A.L.K.E.R Тень Чернобыля". Это одна из причин, почему я много знаю об этой катастрофе. В игре была группировка "Монолит", которая охраняла саркофаг – это были самые отъявленные бескомпромиссные воины», – рассказал он на уроке мужества в Казанском юридическом институте, филиале Университета прокуратуры РФ.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов в республике обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.