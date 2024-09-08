Герой России Расим Баксиков проголосовал на родине в Билярске

Специально для участия в выборах депутатов Государственного Совета Татарстана Герой России Расим Баксиков посетил свой избирательный участок в Билярске Алексеевского района РТ.

Расим Баксиков отметил важность участия в политических процессах каждого гражданина. «Наш долг — активно участвовать в формировании будущего нашей республики и страны. Наш голос имеет значение, и мы должны использовать его ответственно», — уверен он.

Герой России указал на высокую организацию избирательного процесса. «На моем участке все было четко и оперативно. Сотрудники избирательной комиссии были вежливы и компетентны», — сказал он.

Баксиков также выразил уверенность в том, что выборы пройдут честно и справедливо. «Я уверен, что результаты выборов будут отражать волю народа Татарстана. Мы все заинтересованы в том, чтобы наша республика развивалась и процветала», — пояснил он.

В завершение Расим Баксиков призвал всех граждан республики принять участие в голосовании: «Не оставайтесь равнодушными! Ваш голос может определить будущее нашего края».

На фото — Расим Баксиков с ветераном труда Анастасией Казионовой — ей 99 лет, она сама пришла проголосовать

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.