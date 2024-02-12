Герой России Расим Баксиков примет участие в автобусном марафоне в Бугульме

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 13 февраля, жители Бугульминского района РТ станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоится в Доме техники Бугульмы.

Спикерами мероприятия станут Герой России Расим Баксиков, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава Бугульминского района РТ Линар Закиров. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв. В мероприятии примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Бугульминский район в 2023 принимал участие в республиканских программах по 21 направлению. Отремонтировано 92 объекта, введено 16 тыс. кв. метров жилья.

Юго-восток Татарстана славится своими родниками, поэтому в Бугульме уделяется большое внимание обновлению и реконструкции природных объектов. Так, по целевым программам благоустройства выполнены работы у родника Березовского сельского поселения. Оформление родника отсылает к прологу поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Там за 10 млн рублей обустроили пруд с подпорной стенкой, появились новые пешеходные мостики, провели полную очистку родника, установили фонари и малые архитектурные формы.

В природной тематике за 10 млн рублей благоустроен и Святой источник в поселке Карабаш — с необычным освещением в виде одуванчиков, новыми беседками, арт-объектами, лестничными маршами с террасами. В будущем планируется установка нового детского оборудования в центральном парке. В городе за эту же сумму обустроен родник имени П. Морозова — реконструирован существующий мост, появилась парковка. В 2024 году планируется ремонт дороги. Завершено и благоустройство родника в селе Ростовка в Новосумароковском сельском поселении за 1,1 млн рублей.

В ближайшее время завершаются работы по благоустройству сквера Сайдашева. Сейчас установлен музыкальный фонтан, предусмотрены малые архитектурные формы, скамейки, урны и детское музыкальное оборудования возле фонтана. По целевым программам спортивных грантов компании «Татнефть» построена спортплощадка в Зеленорощинском сельском поселении более чем за 5 млн рублей.

В рамках программы «Наш двор» в 2023 году отремонтированы 32 территории: в городе — 24 двора, в селах — семь. Эти объекты охватывают 127 многоквартирных домов.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» Бугульма участвует с 2018-го. За это время преобразились улица Гашека, центральная площадь, Сокольская гора и сквер имени Петра Ненастина напротив Дворца молодежи. Бугульминский район дважды одерживал победу в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» — в 2018 и 2020 годах.

В 2020 году приступили к последней очереди реконструкции городского водоема — к благоустройству территории по улице Мусы Джалиля. В 2023 году проект полностью завершили. По всей территории помимо пешеходных и велосипедных дорожек, освещения и озеленения внедрили разные функциональные площадки. Это экстрим-зона с бетонным боулом, площадка-воркаут, стритбольная площадка, сквер с каскадом фонтанов, новый пирс на водоеме, летний кинотеатр под открытым небом.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.