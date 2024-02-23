Герой России Расим Баксиков посетил матч «Мира танков» на «Играх будущего»

Матчи 1/4 финала фиджитал-дисциплины «Мир танков» в IT-парке им. Башира Рамеева сегодня посетили 45 танкистов. В их числе – курсанты и преподаватели Казанского танкового училища, а также Герой России Расим Баксиков.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Я здесь как гость, пришел посмотреть игру. Она отличается от "классики", к которой привыкли – 15 на 15, но очень интересно. Очень сложная карта. Я сам тоже играю. У меня пять машин десятого уровня и четыре – девятого», – поделился впечатлениями от турнира Баксиков.

По его мнению, такая игра вырабатывает тактическое мышление. «Если бы у нас, у танкистов, сверху был дрон, который бы показывал, куда ехать, было бы замечательно. Здесь есть возможность сверху посмотреть тактическую обстановку. У нас такой возможности нет», – отметил командир танка «Алёша».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Баксиков также заметил, что ему нравится организация «Игр будущего» в Казани. «Татарстан как всегда впереди планеты всей, защищает интересы России. Я думаю, что мне повезло с республикой и с городом», – подчеркнул он.

Турнир по «Миру танков» проводится в формате 7 на 7. В нем участвуют восемь команд (по восемь человек) в режиме «атака-оборона». Команды играют на танках десятого уровня.

В начале раунда одна команда определяется атакующей, а другая – обороняющейся. Атакующей команде нужно уничтожить всех защитников или захватить базу, обороняющейся – подорвать нападающих или удержать свою базу.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На всех этапах соревнований, кроме финала, матчи проводятся до пяти побед. В финале – до семи.

Участник турнира Александр Шалин из Владимира рассказал, что к соревнованиям готовился около двух месяцев по шесть часов в день.

«Для меня это первый опыт. Соперничать с другими командами всегда интересно, можно доказать, что сильнее, показать хорошую игру. В нашей команде шесть игроков из России и два – из Беларуси», – отметил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Спортсмен Даниил Любимов из Чебоксар добавил, что команда готовилась к состязаниям очень усердно, поэтому рассчитывает на высокий результат.

Общий призовой фонд фиджитал-дисциплины «Мир танков» составляет 500 тыс. долларов. Финальные соревнования пройдут 25 февраля.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»