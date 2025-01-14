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Герой России Расим Баксиков передал квадрокоптеры и технику для бойцов СВО
Заместитель Председателя комитета по законности и правопорядку Государственного Совета РТ, Депутат Государственного Совета РТ, Герой России Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь бойцам СВО.
По запросу военнослужащих он передал квадрокоптеры, рации, квадроциклы и мотоциклы.
«Буквально на днях дошла гуманитарная помощь, которую мы приобрели для наших российских военнослужащих. Отдельное спасибо хочется сказать генеральному директору АПВ-СТРОЙ Александру Патехину и всему коллективу ММГ за финансовую помощь», – поделился Баксиков.
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