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СВО 14 января 2025 10:08

Герой России Расим Баксиков передал квадрокоптеры и технику для бойцов СВО

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Герой России Расим Баксиков передал квадрокоптеры и технику для бойцов СВО
Расим Баксиков
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Председателя комитета по законности и правопорядку Государственного Совета РТ, Депутат Государственного Совета РТ, Герой России Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь бойцам СВО.

По запросу военнослужащих он передал квадрокоптеры, рации, квадроциклы и мотоциклы.

«Буквально на днях дошла гуманитарная помощь, которую мы приобрели для наших российских военнослужащих. Отдельное спасибо хочется сказать генеральному директору АПВ-СТРОЙ Александру Патехину и всему коллективу ММГ за финансовую помощь», – поделился Баксиков.

#Расим Баксиков #СВО
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