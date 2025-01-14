Герой России Расим Баксиков передал квадрокоптеры и технику для бойцов СВО

Расим Баксиков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Председателя комитета по законности и правопорядку Государственного Совета РТ, Депутат Государственного Совета РТ, Герой России Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь бойцам СВО.

По запросу военнослужащих он передал квадрокоптеры, рации, квадроциклы и мотоциклы.

«Буквально на днях дошла гуманитарная помощь, которую мы приобрели для наших российских военнослужащих. Отдельное спасибо хочется сказать генеральному директору АПВ-СТРОЙ Александру Патехину и всему коллективу ММГ за финансовую помощь», – поделился Баксиков.