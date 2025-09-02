news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 сентября 2025 16:32

Герой России Расим Баксиков начал стажировку в Минобрнауки Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Герой России Расим Баксиков начал стажировку в Минобрнауки Татарстана
Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Герой России Расим Баксиков проходит стажировку в Министерстве образования и науки Республики Татарстан с 1 по 5 сентября. Обучение проходит в рамках федеральной программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня состоялась официальная встреча Баксикова с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным, заместителями министра и руководителями структурных подразделений. В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы функционирования и развития системы образования.

Среди них – организация и проведение ЕГЭ, развитие олимпиадного движения, обеспечение школ учебной литературой, внедрение семейной формы обучения, меры по повышению зарплаты педагогов, а также механизмы защиты чести и достоинства работников отрасли.

На период стажировки куратором Баксикова назначен первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Федеральная программа «Время героев», инициированная Президентом России Владимиром Путиным, направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году большинство российских регионов запустили собственные версии этого кадрового проекта. В Татарстане программа реализуется под названием «Батырлар. Герои Татарстана».

#время героев #Расим Баксиков #Герой России #министерство образования и науки рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025