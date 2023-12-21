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Герой России Раиль Габдрахманов посетил Московскую соборную мечеть
Московскую соборную мечеть посетил Герой РФ Раиль Габдрахманов. Ранее его приглашал председатель Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) Рушан хазрат Аббясов. Отметим, что мероприятие провели в конференц-зале мечети. Его организаторы — ДУМ МО совместно с Правительством МО и Московским областным филиалом фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации.
Майор Раиль Габдрахманов, выпускник Казанского танкового училища, принял участие во встрече воинов-участников СВО и членов их семей.
Как позже написал Рушан хазрат Аббясов в своем телеграм-канале, он в выступлении передал всем слова приветствия от имени духовного лидера мусульман России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина. Еще он отметил, что данная встреча собрала людей разных национальностей и верований: русских, татар, башкир, представителей народов Северного Кавказа, республик Центральной Азии, объединенных любовью к России и знающих о специальной военной операции не понаслышке.
Также он подчеркнул, что Губернатор Московской области Андрей Воробьев призывает всех крайне внимательно относиться к семьям участников СВО, и мусульмане Подмосковья находятся с ними в постоянном контакте, оказывают помощь по хозяйству, материальную и духовную поддержку.
Как написал автор в посте, значимым событием стало состоявшееся на полях мероприятия подписание Соглашения о сотрудничестве между ДУМ Московской области и Московским областным филиалом Фонда «Защитники Отечества».
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