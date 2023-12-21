Герой России Раиль Габдрахманов посетил Московскую соборную мечеть

Автор: t.me/rushan_abbasov

Московскую соборную мечеть посетил Герой РФ Раиль Габдрахманов. Ранее его приглашал председатель Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) Рушан хазрат Аббясов. Отметим, что мероприятие провели в конференц-зале мечети. Его организаторы — ДУМ МО совместно с Правительством МО и Московским областным филиалом фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации.

Майор Раиль Габдрахманов, выпускник Казанского танкового училища, принял участие во встрече воинов-участников СВО и членов их семей.

Как позже написал Рушан хазрат Аббясов в своем телеграм-канале, он в выступлении передал всем слова приветствия от имени духовного лидера мусульман России Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина. Еще он отметил, что данная встреча собрала людей разных национальностей и верований: русских, татар, башкир, представителей народов Северного Кавказа, республик Центральной Азии, объединенных любовью к России и знающих о специальной военной операции не понаслышке.

Также он подчеркнул, что Губернатор Московской области Андрей Воробьев призывает всех крайне внимательно относиться к семьям участников СВО, и мусульмане Подмосковья находятся с ними в постоянном контакте, оказывают помощь по хозяйству, материальную и духовную поддержку.

Как написал автор в посте, значимым событием стало состоявшееся на полях мероприятия подписание Соглашения о сотрудничестве между ДУМ Московской области и Московским областным филиалом Фонда «Защитники Отечества».