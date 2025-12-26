Герой России Очир-Горяев рассказал об атаках дронов ВСУ на мирных жителей в Северске

Жители Северска подвергались атакам украинских беспилотников при попытках набрать воду. Об этом в интервью «ТАСС» сообщил Герой России Наран Очир-Горяев, получивший звание за освобождение города.

По словам офицера, в зоне ответственности его подразделения находились 42 гражданских. Российские военные на следующий день после захода в город начали оказывать им медицинскую и гуманитарную помощь, так как люди долгое время находились в тяжелом моральном состоянии. Спустя двое суток началась эвакуация, в первую очередь – раненых.

Очир-Горяев рассказал, что дроны противника сбрасывали снаряды на пожилых людей, выходивших за водой. Также, по свидетельствам местных жителей, при отступлении украинские военные расстреливали молодых людей. Офицер охарактеризовал действия противника как жестокие.

За последнее время Наран Очир-Горяев трижды встречался с Владимиром Путиным: во время вручения Звезды Героя, на отдельном докладе по ситуации в освобожденном городе и на программе «Итоги года».

О полном переходе Северска под контроль российских сил 11 декабря сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков со ссылкой на доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как уточнил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Игорь Кузьменков, сейчас военные проводят зачистку города, выявляя и уничтожая укрывающихся в зданиях одиночных бойцов ВСУ.