Скриншот трансляции

Уроженец Калмыкии, Герой России Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты, на прямой линии с Президентом Владимиром Путиным рассказал о ситуации в Северске. По его словам, ВСУ совершали зверства против мирных жителей и российских солдат.

Очир-Горяев заметил, что самым сложным было проникнуть в Северск незаметно, так как местность там открытая. Для этого было принято решение двигаться малыми группами, «накопиться под носом у противника» и только потом начать штурмовые действия.

Военнослужащий подчеркнул, что мирные жители, оставшиеся в городе, находились в страхе из-за действий противника. «При отходе ВСУ, подобно нацистам, расстреливали людей за то, что они там остаются», – заявил Очир-Горяев.

По информации Героя России, когда российские войска вошли в город, жители находились в тяжелом состоянии из-за действий ВСУ, но очень радовались появлению солдат РФ.

По утверждению Очир-Горяева, киевский режим до прихода российских войск расстреливал всех подряд без разбора. «А главным образом – молодых людей от 30 до 40 лет», – сказал военнослужащий.

Настрой у российских военных боевой, все поддерживают курс Верховного главнокомандующего, подчеркнул Герой России. В его штурмовой группе было 157 человек, в штурме Северска участвовали 84, а потери составили четыре человека.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие уже в третий раз проходит в объединённом формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12.00 по московскому времени.