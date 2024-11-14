Герои России на уроке мужества в Казани: «Временами было сложно, но мы не отступали»

Энвер Набиев: «У нас получился легендарный выпуск, можно сказать героический – шесть Героев России. Один награжден посмертно»

Фото: Елена Фенина / © «Татар-информ»

Сегодня в Казанском юридическом институте МВД России прошел урок мужества, который провели Герои России из Дагестана и Татарстана Энвер Набиев и Иван Жарский. Офицеры поговорили с курсантами о героизме, рассказали им о своем боевом опыте и ответили на их вопросы.

Героев встретили громкими аплодисментами. Поприветствовал почетных гостей начальник Казанского юридического института МВД России генерал-майор полиции Фоат Зиннуров.

Перед тем, как предоставить слово Героям РФ, курсанты посмотрели видеоролики с их биографией.

«Мы всегда уделяли и уделяем особое внимание патриотическому воспитанию. Прививаем нашим курсантам любовь к Родине и любовь к профессии, учим оставаться верными присяге. Сегодня идет специальная военная операция, погибают наши солдаты, гибель каждого отражается в наших сердцах болью. Победа однозначно будет. Сегодня нам с вами повезло. Мы знаем, что Героев Советского Союза в Татарстане уже не осталось, но есть новые Герои, и сегодня они перед нами», – сказал генерал-майор.

Герой России Энвер Набиев рассказал, что закончил Казанское танковое училище в 2010 году.

«У нас получился легендарный выпуск, можно сказать героический – шесть Героев России. Один награжден посмертно», – рассказал он.

Набиев служил в Забайкалье, строил там свою карьеру, а в 2022 году стал участником СВО.

«Все началось со стороны Белоруссии. Я руководил заставой, выполнял задачу, мы заняли установленный район. Было тяжело в продвижении, мы прошли около 270 километров за три дня. Были и засады, и вертолеты колонну атаковали, тем не менее тогда мы выполнили поставленную задачу. В дальнейшем я выполнял задачу на киевском направлении, потом харьковском, изюмском, херсонском, южно-донецком и запорожском направлениях», - поделился Герой.

В стране сейчас тяжелое время, у нас идет кровопролитная специальная военная операция. Все силы брошены на ее выполнение, подчеркнул он.

Иван Жарский, уроженец Казани, который прославился благодаря завирусившемуся видео в Сети, где рассказывал, за что получил Звезду Героя, был и сегодня очень скромным Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Иван Жарский, уроженец Казани, который прославился благодаря завирусившемуся видео в Сети, где рассказывал, за что получил Звезду Героя, был и сегодня очень скромным.

Он поделился, что все медали – не только его заслуга. Они получены благодаря его боевым товарищам. Обращаясь к курсантам, он привел цитату Героя России Магомеда Нурбагандова.

«Он знал, что после этой фразы не останется в живых, но все равно сказал: “Работайте, братья”. Работайте несмотря ни на что, выполняйте свои задачи. Почему так важен патриотизм? Потому что мы не должны допустить, чтобы нас так сожрали, как сожрали одну из наших соседних стран», – рассказал Иван Жарский.

«Россия старшая сестра Украины. Вот представьте, что ваша младшая сестра связалась с плохой компанией, начала приветствовать ЛГБТ, употреблять наркотики и так далее. Сестру надо вернуть в правильное русло, чтобы она жила правильной жизнью, понимаете?», – добавил Герой.

Вместе с Иваном Жарским на урок мужества пришли его супруга Елизавета и мама Эльмира.

«У меня была беззаботная жизнь, но так совпало, что у меня поменялось мировоззрение на СВО. Именно в это время я встретил свою любовь – Елизавету. У нас уже есть сын, 28 ноября, в День морской пехоты, ему исполнится год. Жизнь моя глобально поменялась, я начал мыслить по-другому. Говорят, и я с этим согласен, что, когда воюешь, у тебя год за 10 лет идет. И правда, начинаешь по-другому смотреть на жизнь, если где-то идут шумные мероприятия, я предпочитаю пойти туда, где тихо, уже таким молодым дедушкой стал», – улыбнулся Герой.

У курсантов и преподавателей института оказалось очень много вопросов к гостям. Они просили поделиться опытом, подробнее рассказать о боевых буднях.

Герои России посетили КЮИ благодаря Всероссийскому проекту «Вахта Героев Отечества». Акция проходит в Казани уже во второй раз. Герои РФ посетят десять районов Татарстана и проведут уроки мужества для молодежи.