Герой России Лапин обозначил семь шагов по адаптации участников СВО в Татарстане

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Герой России, вице-премьер Татарстана, генерал-полковник Александр Лапин предложил создать в Татарстане систему регулярной работы с ветеранами специальной военной операции, включающую еженедельные встречи в муниципалитетах и дважды в месяц – на республиканском уровне. Свой комментарий он дал «Татар-информу» после Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету республики.

«Всем, кто возвращается с фронта СВО, необходима помощь!» – подчеркнул Лапин.

По его словам, возвращение человека с войны для многих станет долгим и непростым процессом. При этом, считает генерал-полковник, ни в коем случае нельзя обесценивать боевые заслуги военнослужащих ни в семье, ни тем более в обществе.

«Встречать каждого бойца как «героя войны», сражавшегося за правое дело, за свою Родину», – отметил Лапин.

Он считает важным проявлять к вернувшимся с фронта терпение и деликатность, вовлекать их в решение вопросов, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи и ее обучением в рамках начальной военной подготовки, а также привлекать к патриотическим акциям.

«Дать возможность каждому стать социально полезным человеком, приносящим пользу Татарстану и его народу в духовно-нравственных аспектах», – сказал Герой России.

Лапин отметил, что воины, вернувшиеся с фронта, должны с первых дней почувствовать заботу и поддержку со стороны республики, руководителей на местах и общественности. Одной из первоочередных задач он назвал оперативное информирование ветеранов СВО о правах, различных льготах, формах поддержки и помощи.

«Чем быстрее они смогут воспользоваться доступными возможностями, тем легче им будет адаптироваться к мирной жизни», – пояснил генерал-полковник.

Для этого Лапин предложил создать систему работы по типовому месяцу и целевым неделям. В рамках регулярных встреч ветераны СВО могли бы общаться с представителями органов власти, Минтруда и социальной защиты, Центра занятости населения, опытными юристами, профессиональными психологами, врачами и руководством военкоматов.

На каждой встрече, по его предложению, необходимо информировать ветеранов о различных льготах, формах поддержки и помощи, проводить консультации специалистов, а также рассматривать проблемные вопросы, просьбы и предложения.

В муниципальных районах и городских округах такие встречи Лапин предложил проводить раз в неделю, на республиканском уровне – дважды в месяц. Одну из республиканских встреч, по его мнению, следует проводить в выездном формате в одном из районов.

«Это позволит иметь всегда достоверную информацию и обратную связь с ветеранами СВО для реагирования и решения их проблем», – отметил он.

Кроме того, подобные встречи генерал-полковник считает целесообразным проводить раз в месяц на республиканском уровне с привлечением представителей Центрального военного округа – офицеров управления кадров, ОМУ и военно-медицинского управления.

Лапин также обозначил семь основных шагов в работе с ветеранами СВО. Первый – индивидуальный подход и внимание к каждому ветерану и каждой семье погибшего военнослужащего. Второй – стопроцентная диспансеризация всех, кто возвращается с фронта, для выявления скрытых заболеваний, полученных в ходе военных действий.

Третьим направлением генерал-полковник назвал переобучение и трудоустройство. По его мнению, они должны носить точечный и адресный характер, без бюрократического подхода с простым направлением человека в Центр занятости.

Также необходимы медицинская реабилитация и протезирование получивших увечья, психологическая и психотерапевтическая помощь, адаптация к мирной жизни и социализация, а также юридическая помощь и своевременное информирование о льготах, формах поддержки и помощи.

«Главное, чтобы наши воины, честно выполнившие свой долг перед Родиной, не ощутили себя обманутыми или забытыми», – подчеркнул Лапин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 28 сентября, обратился с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики. Мероприятие прошло в рамках 23-го заседания парламента VII созыва.

В мероприятии приняли участие руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.