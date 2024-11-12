Герой России Куков на уроке мужества в Казани: «У нас великая страна, другой такой нет»

Герой России Валерий Куков провел сегодня для учеников казанского многопрофильного лицея №187 урок мужества. Встреча с детьми состоялась благодаря Всероссийскому проекту «Вахта Героев Отечества».

Валерий Куков прошел Афганскую войну, является участником первой и второй Чеченских кампаний, а также Осетино-Ингушского конфликта. Полковник возглавляет Фонд помощи военнослужащим «Статус», а также является депутатом Парламента Республики Северная Осетия-Алания.

Фото: © Елена Фенина «Татар-информ»

На урок мужества пришли ученики шестых и седьмых классов, а также кадеты лицея. Ребята встретили Героя стоя, с аплодисментами, а затем исполнили гимн своего лицея.

Валерий Куков рассказал детям о своей службе, о том, что значит быть патриотом своей страны, и о любви к Родине.

Ребята засыпали его самыми разными вопросами: «Какой школьный предмет вам нравился больше всего?», «Когда вы осознали, что ваше предназначение – служить Родине?», «Что для вас значит быть патриотом?». Эти вопросы перенесли Героя в прошлое, заставив вновь пережить воспоминания о сражениях и том страхе, который он испытывал в бою.

«Страшно всем. Если кто-то говорит, что ему не страшно, он врет. Как может человек не бояться смерти или боли? Но есть еще долг, присяга и честь – много моментов, которые заставляют пересилить страх и выполнять свою задачу», – сказал он лицеистам.

Фото: © Елена Фенина «Татар-информ»

Отвечая на вопрос о том, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать Героем России, ветеран ответил, что вопрос этот не простой.

«Ни я, ни другие Герои России не собирали те качества, чтобы стать Героями. Я по себе скажу: я просто служил. Служил так, как от меня этого требует мой долг, моя присяга. И Родина оценила. Мой товарищ получил звание Герой России в 18 лет, он сказал: “Вот ползут два человека, разорвался снаряд. Один испугался и пополз назад, а второй с испугу вперед. Вот тот, который вперед пополз, это Герой России”», – пошутил он.

Ветеран вспомнил фразу из одного патриотического фильма: «Солдат – это тот, кто стоит на страже Родины, а тот, у кого нет никого, чтобы защитить, становится бандитом».

«Родина – это твой дом, семья, город, республика. Это и есть Родина. Великая и необъятная. Она у нас большая», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина «Татар-информ»

Куков рассказал журналистам, что мечтает видеть современных детей достойными наследниками дела своего поколения.

«Пусть они будут честными, справедливыми и трудолюбивыми, и все будет хорошо и прекрасно. Именно сейчас важно быть патриотами своей страны. Потому что нам всем хотелось бы жить лучше. Как в древности курганы строились? Каждый подходил и горсточку бросал. У нас великая, прекрасная страна, других таких нет. И если каждый будет патриотом, мы будем выше других на две, на три головы», – сказал Герой России.

Герой напутствовал ребят совершать добрые поступки и оставил памятную запись в музейной книге лицея.