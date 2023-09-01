Герои России Клупов и Кокшин открыли мемориальные доски бойцам спецоперации в Татарстане

Фото: Светлана Загидуллина

Герои России Рустем Клупов и Руслан Кокшин приняли участие в открытии мемориальных досок участникам специальной военной операции в Камско-Устьинском районе Татарстана. Павел Савичев и Альберт Юнусов погибли на фронте, оба удостоены ордена Мужества посмертно.

Торжественный митинг прошел в селе Теньки у обелиска землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Юнармейцы подняли флаги России и Татарстана. К жителям обратились Герои России Рустем Клупов и Руслан Кокшин, глава района Наиль Вазыхов и глава Теньковского поселения Игорь Зиновьев.

Фото: © Светлана Загидуллина

Рустем Клупов отметил, что для тех, кто наблюдает за военными действиями по телевизору, продвижения на фронте кажутся «незаметными», а генералам они порой видится «незначительными».

«Между тем для солдата продвижение на 100–200 метров может оказаться последним. Издревле считается, что солдат не погибает, а „уходит“. Уходит на небеса из того боя, который забрал его жизнь. В нашей памяти они остаются чистыми бескорыстными солдатами. Наша святая обязанность — сохранить эту память здесь, на земле», — сказал Герой России Рустем Клупов.

Фото: © Светлана Загидуллина

Руслан Кокшин поблагодарил родителей и учителей за то, какими они воспитали будущих бойцов. «Всегда есть право выбора. И от твоего выбора будет зависеть судьба по многим направлениям: судьба твоей страны, Родины, села, деревни. Эти ребята сделали всё, чтобы кому-то было легче жить, в какой-то степени выправили военную ситуацию и выполнили свой воинский долг до конца», — выразил уверенность Герой России.

Фото: © Светлана Загидуллина

«Трудно говорить, аж слезы на глаза наворачиваются. Сегодня мы открываем две мемориальных доски нашим погибшим землякам, которые отдали свои жизни, защищая Родину, чтобы наша жизнь была светлой в будущем. Хочется сказать огромное спасибо родителям, хочется поклониться им до земли, от всей души. Пока мы живы, мы будем их помнить. Светлая им память!» — сказал глава поселения Игорь Зиновьев.

Фото: © Светлана Загидуллина

Затем Герои России, представители руководства района и жители села возложили цветы к мемориальным доскам.

Рустем Клупов и Руслан Кокшин прибыли в Татарстан в рамках проект «Вахта памяти героев». Для жителей республики это уникальная возможность познакомиться с людьми, совершившими подвиг ради страны. Школьники могут вживую пообщаться с Героями России и задать интересующие их вопросы.