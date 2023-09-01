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Герои России Клупов и Кокшин открыли мемориальные доски бойцам спецоперации в Татарстане
Герои России Рустем Клупов и Руслан Кокшин приняли участие в открытии мемориальных досок участникам специальной военной операции в Камско-Устьинском районе Татарстана. Павел Савичев и Альберт Юнусов погибли на фронте, оба удостоены ордена Мужества посмертно.
Торжественный митинг прошел в селе Теньки у обелиска землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Юнармейцы подняли флаги России и Татарстана. К жителям обратились Герои России Рустем Клупов и Руслан Кокшин, глава района Наиль Вазыхов и глава Теньковского поселения Игорь Зиновьев.
Рустем Клупов отметил, что для тех, кто наблюдает за военными действиями по телевизору, продвижения на фронте кажутся «незаметными», а генералам они порой видится «незначительными».
«Между тем для солдата продвижение на 100–200 метров может оказаться последним. Издревле считается, что солдат не погибает, а „уходит“. Уходит на небеса из того боя, который забрал его жизнь. В нашей памяти они остаются чистыми бескорыстными солдатами. Наша святая обязанность — сохранить эту память здесь, на земле», — сказал Герой России Рустем Клупов.
Руслан Кокшин поблагодарил родителей и учителей за то, какими они воспитали будущих бойцов. «Всегда есть право выбора. И от твоего выбора будет зависеть судьба по многим направлениям: судьба твоей страны, Родины, села, деревни. Эти ребята сделали всё, чтобы кому-то было легче жить, в какой-то степени выправили военную ситуацию и выполнили свой воинский долг до конца», — выразил уверенность Герой России.
«Трудно говорить, аж слезы на глаза наворачиваются. Сегодня мы открываем две мемориальных доски нашим погибшим землякам, которые отдали свои жизни, защищая Родину, чтобы наша жизнь была светлой в будущем. Хочется сказать огромное спасибо родителям, хочется поклониться им до земли, от всей души. Пока мы живы, мы будем их помнить. Светлая им память!» — сказал глава поселения Игорь Зиновьев.
Затем Герои России, представители руководства района и жители села возложили цветы к мемориальным доскам.
Рустем Клупов и Руслан Кокшин прибыли в Татарстан в рамках проект «Вахта памяти героев». Для жителей республики это уникальная возможность познакомиться с людьми, совершившими подвиг ради страны. Школьники могут вживую пообщаться с Героями России и задать интересующие их вопросы.
Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной.
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