Герой России Катунькин: Каждое поколение должно иметь своих героев

У каждого поколения должны быть свои герои, которые будут служить для него ориентирами, рассказал Герой России Артем Катунькин в эфире «Крым 24».

«Для нас ориентирами были наши ветераны Великой Отечественной войны, поколения наших отцов, ребята, которые приходили уже с Афганской войны, они были рядом с нами, можно было пообщаться, услышать истории», – рассказал он.

Катунькин отметил, что каждый человек, независимо от профессии или рода деятельности, ищет близкого ему по духу кумира, которому хочется подражать, а затем, как говорил великий российский полководец Александр Суворов, догнать и перегнать.

«Я думаю, это прекрасно», – выразил свое отношение Герой России.