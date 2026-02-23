Герой России из Татарстана Александр Лапин: Быть защитником Родины – мое задание от Бога

Сегодня, в День защитника Отечества, «Татар-информ» публикует эксклюзивное интервью с Героем России, генералом-полковником Александром Лапиным. В нем он рассказал о своем детстве, о том, как шло становление его личности и как начиналась его военная карьера. А также о семье, друзьях и вере в Бога.





Герой России, генерал-полковник Александр Лапин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я родился и вырос в Казани в семье рабочих и крестьян»

«Татар-информу» удалось взять эксклюзивное интервью у Героя России Александра Лапина. Звание Героя РФ было присвоено ему Указом Президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в июле 2022 года при освобождении ЛНР. На тот момент генерал-полковник Александр Лапин был командующим войсками Центрального военного округа.

– Про ваш казанский период практически ничего не известно широкой публике. Вы же родились здесь, выросли и учились? Расскажите об этом периоде жизни.

– Я родом из Казани, как и моя супруга. Родился в обычной семье, происхождения рабоче-крестьянского, тогда мы гордились рабоче-крестьянским происхождением.

Предки мои по материнской линии из Высокогорского района Татарстана, а по отцовской – из Арского. Предки по материнской линии супруги тоже из Высокогорского района, а по отцу – из Апастовского. Вся жизнь и судьба нашего рода тесно связана с Татарстаном.

Я и супруга родились в Кировском районе Казани. Я родился в Юдино, жили мы в Новом Аракчино. Мое детство до школы прошло там, в рабочем поселке. Жили просто – ключей и замков не существовало, двери были всегда открыты, мы заходили друг к другу, из вежливости стучались. Помню своих детских друзей: Ильсур, Ильнур и Андрей – народ был дружный и веселый. Там проходило мое становление.

Почти каждый день собирались с ребятами, делились на две группы и играли в войнушку. Одни были красными, другие – белыми. В игре была только одна проблема – приходилось бросать жребий, потому что все хотели играть за красных.

Сначала жили с родителями в бараке, потом его снесли, а нам дали квартиру в Кировском районе на улице Фрунзе. Тогда же пошел учиться в 70-ю школу. Там в первом классе я познакомился со своей будущей супругой.

Удивительно, мы с первого класса вместе. Тогда еще были просто детьми, отношения же решили завести после выпускного вечера. На школьном балу мы шли с ребятами, позади нас девушки. Я набрался смелости и предложил своей будущей супруге проводить ее до дома. Она согласилась, так и завязались наши отношения.

Александр Лапин окончил Казанское танковое училище, в стенах которого он теперь бывает в качестве почетного гостя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Я ведь до срочной службы хотел поступить в Казанское танковое училище, но не успел сдать документы. Мать сказала, ну ладно, опоздал и опоздал, все равно надо получать высшее образование. Ребята мои пошли в Казанский химико-технологический институт, меня позвали с собой, и я согласился. В какой-то момент понял, что это не мое, и пошел в армию, чтобы пройти срочную службу, а дальше – стать полноценным кадровым офицером.

Срочную службу проходил в Южном Казахстане. Спустя два года поступил в Казанское танковое училище. Все это время невеста верно ждала моего возвращения. Мы поняли, что прошли все трудности и испытания разлукой – солдатской разлукой, решили пожениться.

– А сын, еще когда учились, родился?

– Да, родился здесь, в Казани, в Московском районе. После окончания Казанского танкового училища в 1988 году меня направили служить в 77-ю прославленную Гвардейскую мотострелковую дивизию Ленинградского округа, это 26-й Архангельский корпус. В тьмутаракани находился гарнизон – тайга, практически никаких развлечений не было: вот служба, вот полигон – все. Вся моя жизнь была в военном городке и на полигоне. И жену возил, и сына возил на полигон – я там воюю, а они там грибы собирают или ягоды. 90-е годы были, лихие – ягоды, грибы как-то помогали выживать.

Сейчас сын уже взрослый, тоже служит Родине. Он командир общевойскового соединения. С началом СВО командовал танковым полком. Награжден орденом Мужества и другими государственными наградами. Дважды выполнял боевые задачи в Сирии: в группировках «Горная» и «Заевфратье». Как и отец с первого дня выполнял свой долг на СВО. При выполнении боевой задачи был контужен, лежал в госпитале, но через два дня сбежал в свой родной полк.

«Я передумал: поедешь не на север, поедешь начальником штаба дивизии в Волгоград»

– Как продвигались по службе? Где выдалось послужить?

– Окончив Казанское танковое училище, я служил командиром танкового взвода, потом командиром танковой роты, потом стал начальником штаба танкового батальона, а после – командиром танкового батальона.

Я поступил в Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского. Правда, в 1999 году эту академию расформировали не совсем дальновидные люди. После Академии бронетанковых войск я стал командиром отдельного танкового батальона в Буйнакске, в Дагестане. Там начались всем известные события – вторжение бандформирований Хаттаба*, Радуева*, Гелаева*. Потом в Моздоке я был командиром полка, дальше – вторая Чечня, а после стал начальником штаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Мы называли нашу дивизию Прикарпатско-Берлинской – это была Сталинградская дивизия в Волгограде, сформированная на базе 8-го армейского корпуса.

Потом в Моздоке был начальником штаба и командиром мотострелкового полка (горного), у меня там основная фаза действий уже закончилась. Выходит начальник управления кадров сухопутных войск и говорит: «Саша, ты сколько в должности командира полка?» Я говорю: «Два года». Он отметил, что мой полк лучший и в Сухопутных войсках, и в Северо-Кавказском военном округе, и самый лучший из всех полков по состоянию готовности.

Пора, говорит, тебе выдвигаться. Я говорю: «Я готов». «Согласишься, если мы тебе предложим должность начальника штаба дивизии?» Это вышестоящая должность была, я заинтересовался.

На Тикси, говорит. Я географию знал отлично, понял, где Тикси. На севере я служил, Тикси посевернее будет, похолоднее, но к холодам мне не привыкать – здесь отогрелся я, на юге в Северо-Кавказском округе.

Говорю: «Да, согласен». «Тогда, – говорит, – готовься, не передумаешь?» «Нет, не передумаю», – говорю. «А жена как?» – спрашивает. «Жена всегда со мной, с первого дня», – отвечаю.

На следующий день начальник управления кадров Сухопутных войск спросил, не передумал ли я. Ответ был отрицательный.

А потом он выдает: «Зато я передумал – поедешь начальником штаба дивизии в Волгоград в 20-ю гвардейскую». Почему-то у людей сложилось стойкое ощущение, что я попал туда по блату, – это не так. В армии не существует блата как такового, не существует такого понятия, как знакомства. Можно поддерживать хорошие добрые отношения между собой, но по командной линии выдвигать тебя на вышестоящие должности будут только по результатам служебной и боевой работы», – добавил он.

Вот, например, меня выдвинули командующим Центрального военного округа только после четырех командировок в Сирию. В первых двух командовал группировками «Пальмира», в третьей был начальником штаба ОГВ(с), в четвертой – командующим ОГВ(с) в Сирии.

Встреча Президента России с военнослужащими, участвовавшими в антитеррористической операции в Сирии, 2017 г. Владимир Путин наградил Александра Лапина орденом Святого Георгия IV степени Фото: © kremlin.ru

Там же я получил орден Мужества за мужество, проявленное при спасении российских спецназовцев. Это было мое случайное выдвижение на передний край. Оказалось, что двое спецназовцев попали в окружение отряда ИГИЛ** – там, на высоте, были две наши снайперские пары, и с двух сторон их атаковали террористы.

Одна снайперская пара отошла, а вторая не смогла и попала в окружение. На передовом пункте управления мне сообщили, что двое наших спецназовцев в окружении и связи с ними нет.

Я попросил командира сирийского боевого отряда вытащить их живыми или мертвыми, но он пошел в отказ. Я принял решение взять бронеавтомобиль «Тигр», водителя, троих спецназовцев. Мы впятером на полной скорости врываемся на эту высоту. Не уничтожили нас, наверное, потому, что решили, что это такой отвлекающий маневр. Все отступают, а тут какая-то бронемашина на сумасшедшей скорости несется на высоту.

После взрыва водитель-спецназовец растерялся, вошел в ступор и в какой-то момент остановился, просто впал в ступор. Мне пришлось дать ему тумака, чтобы привести в чувство. Водитель пришел в себя, мы смогли обойти высоту и отбить у игиловцев** двух наших тяжелораненых спецназовцев. Удалось убить двоих террористов, один из них был с пулеметом.

На шлеме одного из спецназовцев была закреплена камера, которая все снимала. Где-то это видео у меня сохранилось. Мы вытащили этих спецназовцев практически вчетвером. Игиловцы* так и не поняли, что это был за трюк. За это я и получил орден. После этого меня назначили командующим ЦВО.

Командиром полка меня назначили, потому что я был лучшим начальником штаба полка, а начальником штаба дивизии потому, что мой полк был лучшим в Северо-Кавказском военном округе.

Потом меня назначили командующим Ленинградским военным округом, а позже – командующим группировкой войск «Север».

Никакого блата нет. Блат – это когда тебя двигают за деньги или по родственным связям, но у меня и родственников сейчас уже не осталось вообще.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Быть защитником Родины – мое задание от Бога»

– Как вы считаете, что повлияло на ваш выбор профессии?

– В средствах массовой информации пишут, что борьба с дедовщиной – это был основной, главный мотив. Нет, этот мотив был сопутствующим. Как офицер, я буду бороться с дедовщиной, потому что сам через это все прошел. Но главным мотивом никогда это не было. Я считаю, что нас всех направляет Господь. Перед рождением дает нам план-задание через своих небесных посланников. Этот план-задание и мне был свыше дан – тебе надо быть защитником Отечества, воином.

Я с детства увлекался военным, но не делом, наверное, это громко будет сказано. Семья у нас рабочая была, игрушек было мало – я собирал спички, разные палочки вырезал, из них условное войско. На земле, на участке в 2 на 2 метра, у меня было две страны, я располагал войска. Спичечные коробки были в роли танков. На поле боя я с одной стороны наступал, с другой – оборонялся, делал обходные маневры. Думаю, к таким вещам что-то свыше подталкивает.

Я ведь, когда в КХТИ за компанию со всеми поступал, как-то легко поступил. Я как рассчитывал? Там есть военная кафедра, отучусь на военной кафедре, потом пойду «пиджаком», отсижу свой путь уже военным. Но я понимал, что это не то. Решил уйти из института и пойти в армию, чтобы пройти срочную службу, а дальше стать полноценным офицером кадровым – не «пиджаком», а кадровым офицером.

– А вы как к вере пришли? Это из семьи или на службе какие-то ситуации повлияли?

– Жажда познания, поиск. Я думаю, что в ходе поиска я находил эти вещи, анализировал и сам глубоко уверовал. И душа напрямую может общаться с небесным творцом. Мне никто не помогал. Я заново начал пытаться познавать: как это могло такое быть создано, каким творцом.

* Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

** Организация, признанная террористической, запрещена в РФ