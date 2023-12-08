Герой России из РТ Расим Баксиков: «У Путина еще много работы, ему рано уходить»

Расим Баксиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Герой России из Татарстана Расим Баксиков поддержал решение Владимира Путина выдвинуться на новый президентский срок.

«Как гражданин и как военнослужащий полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича участвовать в выборах. Между прочим, 17 марта страна выберет не только президента, но и главнокомандующего вооруженными силами, а поскольку сейчас контрактников не увольняют, сейчас нельзя Владимиру Владимировичу уходить, у него еще контракт!», – улыбается Герой.

Он называет Путина сильным и надежным лидером, который отстаивает интересы нашего Отечества и многонационального, многоконфессионального народа.

«У него еще много работы, ему еще рано уходить. Сколько я смотрел в интернете, его поддерживает 70 процентов россиян. События, которые сейчас происходят, объединяют всех нас, и все ждут от него дальнейших действий. Поэтому я думаю, эти выборы пройдут как по маслу. То, что он решил баллотироваться – это замечательно!» – заключил Расим Баксиков.

Расим Баксиков получил «Звезду Героя» за подвиг, совершенный этим летом. Находясь в экипаже танка, он и его боевые товарищи в одиночку уничтожили колонну вражеской техники.