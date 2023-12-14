Герой России Расим Баксиков из Татарстана поделился, какие заявления Президента России Владимира Путина стали для него главными.

«Я готов подписаться под каждым его словом, поскольку у меня схожие взгляды на все, что в данный момент происходит. Считаю, что главные заявления Президента были о достижении целей СВО, достижении мира, демилитаризации и об уничтожении нацизма», – заявил офицер.

Владимир Путин в своей речи заявил, что мир наступит тогда, когда страна достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, они не меняются - денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтрального статуса. В ходе переговоров по подготовке потенциального соглашения киевская сторона не была согласна с тем, что там культивируется нацизм. При этом сейчас герой в стране — нацист Степан Бандера, а руководитель сегодняшней их администрации на глазах всего мира стоя аплодирует бывшему солдату фашистской Германии, лично участвовавшем в холокосте», – отметил Президент.